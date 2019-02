"Hoy en día un hombre soltero y homosexual puede ser padre de acogida con toda la naturalidad del mundo"

Alberto participó en el Diario hace tres años para contarnos que iba a acoger a un padre saharaui. Una experiencia muy positiva que le ha llevado a dar un paso más, "ahora voy a ser padre de acogida. Lo quería compartir con vosotros porque creo que no es una figura muy conocida pero muy importante porque hay 14.000 niños en España con necesidad de tener un hogar", describe. Alberto acaba de terminar la formación, "preciosa pero potente". Alberto también quiere señalar que será padre de acogida, "siendo soltero, monoparental y homosexual. Quiero destacar que hoy en día un hombre solo homosexual puede ser padre con toda la naturalidad del mundo. Hay quién me dice que voy a perder mi libertad. Ya he tenido libertad de sobra, yo ahora necesito crear hogar".

Seguir leyendo