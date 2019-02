"A todos nos encanta la Champions, pero son palabras mayores para nosotros"

El Getafe es el equipo de moda de la temporada actual en la Liga Santander, y no sólo por su buen papel en la Copa del Rey, sino por su gran temporada en la competición doméstica, donde precisamente el pasado fin de semana alcanzó la cuarta posición que daría lugar a la Champions League. Su entrenador, José Bordalás estuvo en El Larguero con Manu Carreño repasando lo que va de temporada.

"Suena muy bien la verdad, creo que es el campeonato más importante del mundo y a todos los amantes del fútbol nos encanta, pero son palabras mayores para nosotros. Siempre sueñas con llegar lo más lejos posible. Somos un equipo pequeño, quedan muchos puntos en juego. Lo único que podemos hacer en estos momentos es disfrutar y saber que pase lo que pase habrá sido una pasada la temporada que hemos hecho", reconoce el técnico sobre lo que supone ocupar plaza de Champions a estas alturas de la temporada.

En apenas dos años el conjunto azulón ha pasado de jugar en Segunda División a ocupar posiciones europeas en la élite: "creo que el equipo ha cambiado mucho, estamos haciendo las cosas bien. Hemos sido capaces de imprimir un sello, una idea de juego y creo que el equipo juegue donde juegue lo pone en práctica. Todo el mundo sabe cómo juega el Getafe y cómo compite".

En la última eliminatoria de Copa del Getafe, frente al Valencia, el técnico fue protagonista por su 'encontronazo' con Marcelino: "Personalmente no me molestó nada. Me molesta que se ponga en duda la profesionalidad de los chicos. No me arrepiento de nada, incluso creo que fui muy respetuoso. No he tenido nada personal con Marcelino", reconoce sobre dichos sucesos.

El juego del Getafe ha sido motivo de muchas críticas por parte de entrenadores y jugadores, ante lo cual, Bordalás responde que "no tengo nada que decir, respeto a todos los equipos y cuando pierdo nunca critico al equipo contrario porque sería no ser respetuoso". Además, explica que el juego de su equipo "en parte es una idea mía aunque lo marca el perfil de jugadores que tienes en esos momentos. Siempre pongo el ejemplo del maestro Luis Aragonés. Siempre jugó al contraataque y luego fíjate la que lio. Afortunadamente tenía unos jugadores magníficos con un estilo muy definido".

"Tenemos todos más experiencia, conocemos la Liga, los rivales... el equipo da un paso adelante, se lo ha creído y está más cómodo tácticamente. El equipo es una familia, siempre les insisto en pasar más tiempo juntos que con nuestras familias", reconoce sobre el secreto del buen hacer del Getafe.

Uno de los jugadores más destacados esta temporada es Jorge Molina, que está viviendo una segunda juventud y al que ve como "un chaval que en cuanto le conoces le tienes un cariño tremendo. Está haciendo un año incluso mejor que cuando llegó".

El próximo fin de semana el Getafe se enfrenta el Betis de Quique Setién, un entrenador que ya criticó a Bordalás cuando este entrenaba al Alcorcón. "Respeto a todos, siempre he tenido buenas palabras para sus equipos. El domingo se plantea un partido atractivo, va a ser muy complicado. No sé por qué dijo lo que dijo. El fútbol es tan bonito que vamos a disfrutar del mismo. No lo sé si me saludará o no, es lo menos importante. Les quiero a casi todos", sentencia el técnico azulón.