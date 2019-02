La sensación que tiene el vestuario y la afición es que el día que se vaya Bale no se entera nadie

La actitud de Gareth Bale sigue dando de qué hablar. Durante el partido contra el Levante, el jugador galés se negó a celebrar un gol con su compañero Lucas Vázquez. El motivo: no ser titular indiscutible tras las promesas de la directiva tras evitar su salida la pasada temporada. El director de El Larguero analizó el comportamiento de Bale.

"Entiendo que Bale esté como está. Empezó acabó la temporada diciendo que se iba cuando el Madrid gana la Champions, diciendo 'de aquí me voy'. Se va Cristiano y se quedaba porque tiene que ser el que lidere al Madrid esta temporada", comenzó.

"No sólo no lo ha liderado, sino que ha visto que Vinícius y Lucas Vázquez están por delante de él por méritos propios. El principal culpable de que esté así es él. Es verdad que es un buen chico, pero la sensación que tiene todo el vestuario, que tienen los aficionados del Real Madrid -aunque evidentemente no le conocen personalmente como le conocen los compañeros- es que el día que se vaya no se entera nadie. No se van a dar cuenta hasta que hayan pasado días", explicó.

"Porque claro que es un buen chaval, si nadie habla mal de Gareth Bale. Nadie, ningún compañero habla mal de Bale. Pero es un jugador transparente en el vestuario, en las relaciones con los compañeros y en el campo, que es lo peor. Porque si fuera transparente en el vestuario y luego saliera, se comiera el césped y fuera el líder que hubiera cogido la bandera después de Cristiano pues igual se lo pasaban un poco", argumentó.

"Si eres transparente y gris fuera y eres transparente y gris dentro, te pasa Lucas Vázquez y te pasa Vinícius, tenemos un problema. Ahora la culpa será de si de Courtois ha dicho algo- No, la culpa no es de él. La culpa es de Bale que no está rindiendo al nivel que se espera de un jugador como él", concluyó.