Redondo: "Sinceramente no me he planteado entrenar al Real Madrid"

Fernando Redondo va a ser nombrado nuevo embajador de la Liga Santander, siguiendo el camino de otros exjugadores del fútbol español que colaboran actualmente con la organización. El que fuera futbolista del Real Madrid desde 1994 hasta el 2000, compartió un momento de radio con Manu Carreño, Pedja Mijatovic y Fernando Sanz en El Larguero.

"Ni me lo he planteado. La decisión de querer entrenar es bastante reciente. Una cosa es la pasión que tengo por el fútbol y otra la determinación de asumir el día a día. Echo en falta la adrenalina y el poder plasmar en un equipo mi manera de ver el fútbol", explica Fernando Redondo al ser preguntado sobre si en algún futuro le gustaría entrenar al Real Madrid.

Su nueva labor le acercará de nuevo al fútbol, del que ha estado alejado "muchos años, hicimos la presentación con La Liga aquí en Buenos Aires. La presentación es a nivel global, participaré en varios eventos en España y en todo el mundo. Hemos hecho un acuerdo de un año y Fernando Sanz ha tenido mucho que ver", explica Redondo sobre su nombramiento como nuevo embajador de La Liga. Precisamente el que fuera también jugador del Madrid e hijo de uno de sus presidentes reconoce que "una figura como Fernando no puede estar desvinculada del mundo del fútbol".

La actualidad manda, y quién mejor para valorar un nuevo Clásico que alguien que lo ha podido vivir desde dentro: "Siempre es un partido aparte. Lo previo poco tiene que ver, aunque obviamente el partido de ida tiene algo de importancia, pero está todo por decidir. Se espera lo mejor de los jugadores que tienen jerarquía, va a ser un gran partido. Es un partido diferente a todos, la posibilidad de una nueva final, la responsabilidad y la tensión serán máximas", reconoce.

Sobre su compatriota y actual entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, dice que "su labor no es fácil. Asumió al equipo en un momento delicado y poco a poco se fue recuperando. Tiene todo por jugarse, el Madrid en Champions siempre es el Madrid, en Liga el partido del sábado será decisivo para seguir en la carrera o que la distancia se convierta en demasiado; y lo de mañana puede ser un golpe de autoridad y de confianza para el equipo".

La etapa del técnico argentino en el Real Madrid está marcada por varias decisiones que llevan a jugadores de jerarquía como Isco, Marcelo o Bale al banquillo: "El Madrid tiene grandes jugadores y de repente vimos a un Vinicius que con toda su juventud está siendo desequilibrante. Un entrenador tiene que tomar decisiones, y desde fuera es difícil. El Madrid no sólo tiene 11 jugadores, por lo que tienen que jugar los que mejor estén", afirma.

Enfrente estará un jugador que ha dado muchos dolores de cabeza en el Bernabéu: "Messi es el mejor del mundo, y lo demuestra cada domingo. Uno tiene que tomar los recados de manera colectiva. Han intentado marcarle de manera personal y en un minuto te puede desequilibrar. Lo mejor es tener una estructura colectiva para no darle metros y que esa marca tenga su cobertura", reconoce sobre una de las claves para frenar a Messi.

En el Madrid, Fernando Redondo pudo compartir vestuario con otra leyenda del madridismo, Pedja Mijatovic, al que describe como "uno de esos jugadores que siempre quieres tener en tu equipo. Ganador, asumiendo la pelota en los momentos difíciles, es una suerte. Obviamente esa 'séptima' creo que nos marcó a todos y al futuro del Madrid".

Pedja Mijatovic respondía a su compañero diciendo que "era un tío impecable, un fenómeno. Ha sido un placer compartir vestuario con él" y también se pronunció sobre el Clásico copero: "Las sensaciones son buenas, el Madrid en estos siete días se juega la temporada. El Barcelona estos últimos años siempre que juega en Madrid ofrece buenos partidos, seguramente saldrán a ganar el partido y el Madrid tiene que saber gestionarlo, hacer un partido inteligente".

Sobre el once que cree que sacará Solari mañana responde que "ha demostrado tener mucha confianza en los que han jugado últimamente. Me sorprendería mucho que Bale fuera titular. Reguilón está por delante de Marcelo. Veremos qué equipo saca pero creo que no va a cambiar".

"Messi es un jugador fundamental para el Barcelona, siempre tengo miedo de él. Tampoco hay que obsesionarse, pararle es complicado y sólo hay que rezar para que no tenga su día", reconoce sobre el jugador argentino.

En cuanto a la semana en la que se disputarán dos clásicos, Pedja Mijatovic prefiere "ganar y jugar la final. En Liga el Madrid tiene pocas opciones de soñar con ganar, tal y como está este año", sentencia.