"Haré huelga el 8-M por mi abuela que sufrió maltrato, y por mi madre que me crió sola"

María quiere contarnos una situación que ha vivido en su Instituto respecto al próximo Día de la Mujer. "El profesor de historia del arte nos propuso hacer un examen el 8 de marzo y levanté la mano para decir que iba a hacer huelga. Entonces mis compañeros dijeron que el 8 de marzo se hacía el examen, y que daba igual el día. Finalmente no se hará el examen el 8 de marzo pero me sorprendió la reacción de mis compañeros, tan en contra de la huelga. Puedo entender esa falta de conciencia sobre una sociedad igualitaria en personas más mayores, pero en personas de 17 o 18 años no", describe. María, en concreto, hará huelga el próximo 8 de marzo, "por mi abuela, que sufrió violencia de género, y por mi madre que me crió sola. Tenemos que reinvidicarnos"

