María Dueñas: "Las series no deben perder el alma de las novelas"

A María Dueñas se la puede definir por sus datos biográficos, por sus novelas o por sus gustos televisivos. Contraria a las grandes superproducciones y los engendros de cotilleo, defensora y espectadora fiel del cine español, adicta confesa a "Friends" y fan de un tipo tan borde como lo era el doctor House. "En la tele veo sobre todo informativos y de vez en cuando algún talent shows pero no me veo participando en ninguno. La tele no es mi medio".

Tras el éxito literario y televisivo de "El tiempo entre costuras" ahora es el turno de "La templanza", novela que Planeta lanzó hace 4 años en España y Latinoamérica y que va a ser adaptada por Atresmedia Series y Boomerang para Amazón Prime Video. "Soy exigente cuando se adaptan mis novelas porque se trata de conciliar el lenguaje literario y el televisivo que son distintos. Por eso mi trabajo vela para que no se pierda el alma de la novela, para que no se traicione, y no sólo por mi sino también por respeto a los lectores".

¿Series o libros? María Dueñas lo tiene claro: "Con tantas plataformas la realidad es que la ficción está ganando este pulso. Yo me pongo límites porque sé que acabo atrapada por la pantalla. Es una tentación al alcance de la mano. Yo misma me digo: a la cama con un libro y no con la tablet".