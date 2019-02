Bartomeu: "El Madrid ha tenido infinidad de ocasiones para marcarnos un gol en la primera parte"

Josep María Bartomeu habló con Manu Carreño en El Larguero después de imponerse en un nuevo Clásico en el Bernabéu al Real Madrid por 0-3, clasificándose para una nueva final. El presidente del Barcelona valora el pase a la final de la Copa del Rey, sexta consecutiva, y la victoria ante el Madrid.

"La primera parte ha estado dominada por el Madrid, en la segunda el 0-1 ha cambiado el partido. Nos hemos clasificado para la final. Sabíamos que teníamos que hacer un partido muy serio y había que estar muy atentos, mucho respeto entre ambos equipos y al final, pequeñas jugadas deciden. En nuestro caso, tres jugadas tres goles. Llegar a la final siempre sabe diferente, es la sexta consecutiva y estamos muy contentos", valora el presidente tras el nuevo pase goleando al eterno rival.

En el partido no brilló Messi, pero sí lo hicieron jugadores como Dembélé: "ha sido muy importante, determinante. Es un jugador con una calidad increíble, estamos muy felices como cada vez está más comprometido con el juego y con los compañeros. Contento por todos los jugadores porque merecían jugar esa semifinal como lo han hecho y llegar a la final. Vamos consiguiendo objetivos durante la temporada", explica.

En cuanto al tema de renovaciones, sobre la de Jordi Alba reconoce que "está en camino. Espero que tengamos noticias buenas dentro de poco. Las dos partes queremos seguir, y cuando ambos quieren seguir y entenderse todo saldrá bien". No corre la misma suerte Iván Rakitic, cuya renovación aún no ha comenzado: "No hemos empezado a hablar porque tiene contrato más largo. A mí no me ha llegado nada (ofertas). Son jugadores importantes, no queremos que se vaya nadie".

Sobre el otro tema del día que incumbe al club blaugrana, la puesta en libertad de Sandro Rosell, Josep María Bartomeu se muestra "muy contento porque ya pueda estar en casa. Sabemos de su inocencia y hoy lo ha demostrado. Está invitado siempre (al palco), los presidentes del Barça siempre tienen sitio en el palco, lo saben todos", sentencia.