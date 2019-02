Son terminantes las conclusiones fiscales sobre el trabajo que hizo la expresidenta Cristina Cifuentes para engañar a la administración educativa sobre su máster, que resultó ser falso. Sorprende que en su partido tanto su líder como la aspirante a sucederla al frente de la Comunidad de Madrid salgan en su defensa y la exhiban como mártir. Suele suceder en la política, que cuando uno de los nuestros comete atropello no se le trata como si fuera uno de los otros. Y eso no es algo que dé ejemplo a la ciudadanía, como no es ejemplar lo que Cifuentes hizo.

Seguir leyendo