A las cuatro de la tarde, Rajoy

En el juicio del procés llega la hora de los testigos. No sé si con ellos cambiará el rumbo del juicio porque por lo visto hasta ahora los fiscales van a tener muy difícil demostrar la existencia de violencia para apuntalar su imputación de rebelión. Si toda la carga probatoria de la que disponen es la que han mostrado hasta el momento no va a prosperar. Pero se dice que como los acusados no tienen la obligación de decir la verdad, los fiscales no se han empleado a fondo en los interrogatorios, que lo van a hacer a partir de ahora con los testigos porque ellos sí han de jurar o prometer solemnemente que cuanto digan será verdad.

Con los testigos, como digo, llegarán otras versiones de lo ocurrido. Para empezar, las de quienes ocupaban la Moncloa cuando se produjeron los hechos que se juzgan. A las 11 de la mañana, Soraya Sáenz de Santamaría. Y a las cuatro de la tarde, la comparecencia fundamental, la de Mariano Rajoy. Fundamental por ser quien es y porque su testimonio tiene que moverse en un suelo jurídica y políticamente muy resbaladizo, con algún riesgo de patinazo. Veamos, porque si los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 hubo alzamiento violento o tumultuario, imprescindible para que pudiera hablarse de rebelión o de sedición, por qué el Gobierno de España no hizo nada especial, cómo puedo permanecer impasible sin aplicar ninguna medida excepcional. Y aquí está el punto trampa: o bien el Gobierno no vio esa violencia, con lo cual estaría dando la razón a los encausados, o sí la vio pero no hizo nada, lo cual les deshonraría como gobernantes.

En cualquier caso, hoy conoceremos detalles de unas horas febriles y de los intentos por evitar el gran descarrilamiento. Por cierto, el primer interrogador del expresidente será el letrado de la acusación popular en nombre de Vox. El presidente del tribunal, el juez Marchena, ya ha avisado que no va a permitir mítines.