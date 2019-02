Jordi Nieva: "Rajoy, Santamaría y Zoido son las personas mejor informadas de lo que realmente pasó el 1-O"

Jordi Nieva asegura que será “penalmente importantísimo” el testimonio de los miembros del Ejecutivo de Rajoy citados desde hoy en el juicio del procés. “¿Hubo violencia? Y si no la hubo, ¿por qué el Gobierno no adoptó ninguna medida?”, preguntas que para el catedrático de Derecho Procesal serán fundamentales para dilucidar si los procesados cometieron un delito de rebelión.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, Nieva ha dicho que espera un “Rajoy contundente” aunque no sabe si se verá a un expresidente “echando balones fuera”, como cuando estaba en Moncloa.

“Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido son las tres personas mejor informadas de toda España de lo que realmente pasó y están obligadas a decir la verdad”, ha destacado Nieva, que confiesa no saber “si declararán con mayor apertura” pero cree que si las defensas y la Fiscalía hacen un “buen trabajo” se podrá sacar “información utilísima”.

Nieva ha destacado también que si Montoro, exministro de Hacienda, mantiene su declaración incial –dijo que no había salido dinero público para financiar el referéndum- será difícil demostrar que los acusados cometieron un delito de malversación de fondos. “Todos sabemos que se tuvo que financiar de alguna manera. No se organiza por generación espontánea, pero en un proceso penal la acusación tiene que probar que ha existido delito. No se puede condenar por conjeturas”.