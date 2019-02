"No han derogado el voto rogado. Las próximas elecciones serguirá habiendo ciudadanos de segunda"

Ana Fernández estaba viviendo fuera de España durante la repitición electoral de hace tres años, "me inscribí como residente temporal en el consulado de EEUU porque iba para dos meses. Mi voto llegó el día que se acababa el plazo (a mi novio el día antes), y nunca supe si había contado. A pesar de que en el impreso del voto rogado por correo había una casilla para reclamar el dinero del envío, nunca lo recibí en mi casa. En 2017, desde Marea Granate me enteré que si no habías recibido el reembolso podías reclamarlo por carta o correo electrónico, lo reclamé y me llegó un reembolso para reclamar en Correos. A mi novio no le llegó", describe. El voto rogado continuará durante las próximas cuatro elecciones, y en muchos casos tendrán que desplazarse al menos dos veces al consulado. "Yo ahora ya no tendré ese problema para votar pero casi millón y medio de españoles son ciudadanos de segunda".

