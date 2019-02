'4 Latas', un viaje para empatizar con la inmigración

Gerardo Olivares regresa al mundo del cine con '4 Latas', una road movie por el desierto del Sáhara en una nueva experiencia viajera del director cordobés. Al saber que su amigo Joseba está enfermo, Tocho (Hovik Keuchkerian) y Jean (Jean Reno) deciden ir a verlo a Mali. Recordando el viaje que hicieron los tres en los años 80, se aventuran a cruzar el desierto con un 4 latas que todavía conserva su hija Ely. Un viaje cargado de emociones y aventuras que cambiará la vida de cada uno de ellos.

El reparto está encabezado por Jean Reno, que realiza su primera película en español, Hovik Keuchkerian y Susana Abaitua en una historia que sirve para mirar a África, reflexionar sobre la inmigración y sobre la falsa libertad de las sociedades modernas.

Gerardo Olivares, que comenzó a dar la vuelta al mundo en un camión todoterreno rodando series documentales, cuenta sus vivencias a partir de sus películas y documentales. "4 Latas' surge en 1990 cuando me voy en un Seat Panda atravesando el Sahara hasta la frontera con Mali. Ahí conozco a unos franceses que se dedican a vender coches de segunda mano. Por placer me gustaba viajar por el desierto, y siempre me pasaban cosas cinematográficas. Quería hacer algo con todo esto para la ficción", cuenta Gerardo Olivares.

"Cuando me contaron la historia supe que tenía que hacer el proyecto. Pero más que la historia, me convenció la gente que había detrás de esto, gente que lleva la historia en su corazón", aclara Jean Reno sobre el motivo que le ha llevado a esta película.

Uno de los temas que plantea la cinta es la sensación de falsa libertad con la que vivimos en Europa. Tenemos idealizado el encontrar la felicidad y la libertad en un paraíso o viajando. "La libertad está en uno mismo, está en tu corazón y tu cabeza. Quizás no viajamos para huir o para buscar la libertad. Creo que, como decía Unamuno, viajamos no para llegar a destinos, sino para huir de donde se parte. Muchas veces puede que se trate de inconformismo a una vida sedentaria", añade Olivares. "Creo que en el siglo XVIII no había pasaportes para viajar, y hoy hay pasaportes, visas... La libertad está dentro de ti", comenta Jean Reno.

Como en buena parte de su filmografía, el realizador aporta su mirada a la inmigración y a África. La falta de solidaridad y la deshumanización con que Europa mira a ese contienente. Esto lo vemos en '4 Latas', Mambou, arriesga su vida por ayudar a europeos mientras que a él nadie le ayudó cuando intentaba cruzar la valla de Melilla. "El desconocimiento provoca miedo y creo que lo que pasa en Europa y occidente es que hay mucho desconocimiento y viajando se te caen muchos prejuicios. A mí África me ha ayudado a entender por qué la gente huye del país y quiere venir a Europa. Quieren tener una vida mejor para que sus familias e hijos puedan tener una vida mejor".