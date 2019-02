La reventa sale cara

La escena se repite en cada Clásico. Arranca el partido y los aledaños del estadio siguen llenos de seguidores. Muchos de ellos tienen en común un cosa: su entrada para el partido no les deja acceder al Bernabéu.

Las compran en páginas webs de reventa, las cuales el Real Madrid no reconoce. El club blanco solo autoriza la compra en sus canales oficiales, dejando claro que si detecta una entrada o abono revendido vetará la entrada de ese aficionado al estadio.

Imagen de una de las entradas con las que no se pudo acceder al estadio / Cadena Ser (Cadena Ser)

La Cadena SER lleva años denunciando esta situación. Las empresas que venden las entradas no avisan a sus consumidores de los normas que pone el Madrid para acceder a sus instalaciones, lo que genera confusión y cabreo a las usuarios con el partido ya en juego porque no hay capacidad de reacción.

Una seguidora cántabra explica su caso en Carrusel Deportivo: “Vengo desde Santander. He comprado una entrada por 150€ en Stubhub y no me dejan entrar. Mi amigo está dentro, él si ha podido pasar, y me dice que hay un seguidor del Barça ocupando mi asiento. Soy mileurista, no me sobra el dinero. Alguien me tiene que dar una explicación”.

En la misma línea se mostraba en El Larguero un joven canadiense con la camiseta de Bale: “Soy de Vancouver, he viajado solamente para el partido. Me ha pasado más veces con Viagogo. Estoy muy enfadado. Mi mujer está dentro, y yo aquí en la calle. Tengo la tarjeta con la que pagué 450€ por la entrada, pero me quedo en la calle porque encima no hay billetes disponibles para comprar”.

Destacamos otro caso. Un aficionado llegado desde Abu Dabi nos contaba que, tras gastarse 300€ en la entrada, más el vuelo y el hotel, nadie le daba una explicación. Estamos a las puertas de un nuevo Madrid-Barça en Chamartín. Seguro que se repetirá la historia.