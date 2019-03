Marcelino: "Hay que dar las gracias a Mateu Alemany, que apoyó al cuerpo técnico en los peores momentos"

Un muy feliz y ciertamente emocionado Marcelino García Toral ha pasado por El Larguero tras la clasificación del Valencia a la final de la Copa del Rey, el entrenador que ha metido de nuevo al Valencia en una final de Copa 11 años después, aunque ha apuntado “yo no lo meto, lo metieron estos extraordinarios jugadores que me toca dirigir. El fútbol es de los futbolistas, intentamos ayudarles a sacar su mejor rendimiento, pero hoy estoy aquí gracias a ellos a pesar de que pasamos por muchas dificultades y gracias a Mateu (Alemany) que me apoyó en los peores momentos”.

“No es fácil que en los momentos cuando los resultados no salen se apoye tanto al cuerpo técnico. Era difícil porque la dinámica de este equipo era de empates, pero la manera de competir y lo visto en el campo era diferente, de hecho solo hemos perdido cuatro partidos”, ha añadido un agradecido Marcelino.

Cuestionado sobre el rival de la final, el Barcelona, ha dicho que no hay mucha diferencia entre los culés y el Real Madrid, aunque “hay un jugador que sí que puede que marque la diferencia”.

“Gracias trato y el cariño que me han demostrado cuando todo iba bien el año pasado y en momentos de dificultad durante esta campaña. Vivir en Mestalla este partido es mágico, es diferente y afortunadamente he sido testigo”, ha dicho al público valencianista el técnico.

Por último, cuestionado por las palabras de Setién, que ha protestado dos jugadas polémicas, ha contestado: “Que las vea el VAR”.