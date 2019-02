El periodista censurado en Venezuela: "Maduro es un dictador"

Jorge Ramos empezó su frustrada entrevista con Nicolás Maduro preguntándole si era un dictador o un presidente. Después de que lo expulsara de Venezuela por enseñarle las imágenes de venezolanos buscando comida en un camión de la basura, Ramos lo tiene claro: "A mí no me queda la menor duda de que estamos frente a un dictador. Cuando alguien controla el legislativo, el judicial, el ejecutivo; censura los medios de comunicación, interpreta la Constitución como él quiere... Eso se llama dictadura".

Su entrevista con Maduro duró apenas diecisiete minutos, pero nunca podremos escucharla. Exprimió cada minuto y llegó a leer la lista de presos políticos que hay en Venezuela, pero ese material no verá la luz. Le quitaron el equipo y le borraron todo lo que tenía guardado en su teléfono, grabación incluida. La situación de indefensión fue total, pero su productora se las ingenió para llamar al presidente de Univisión, que a su vez alertó al Departamento de Estado de Estados Unidos. Así supimos casi en tiempo real lo que ocurría.

Ramos ha vuelto a Estados Unidos después de acorralar a Maduro con sus preguntas y con una imagen que ayuda a entender al personaje: "Me recuerda al protagonista de 'El otoño del patriarca' de García Márquez. Es un personaje con ínfulas de poder, pero totalmente alejado de su realidad. Creo que el Palacio de Miraflores es una burbuja y ellos se creen sus propias mentiras. Su reputación no les importa porque ellos escuchan sus propios cantos y ellos se creen el canto de la revolución". A pesar de todo, ese ensimismamiento no debe confundir a quienes observamos a Maduro desde fuera. "Es una grave equivocación pensar que estamos frente a un personaje lunático o débil. Estamos frente a alguien muy inteligente. Hay que tener mucho cuidado en confundir un error de comunicación gravísimo con decir que nos encontramos frente alguien débil", concluye Ramos.

Con la autoproclamación de Juan Guaidó, muchos esperaron que se produjera una revolución popular que tumbara a Maduro. Eso no ha ocurrido y Ramos tiene su propia conclusión: "Si esto nos pasa a nosotros, periodistas internacionales protegidos por las embajadas de México, de Colombia y de los Estados Unidos, imagínate lo que le pasa al venezolano común y corriente en la calle. Hay mucho miedo".