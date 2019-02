La 'app' para pedir comida que te hará ser un consumidor comprometido

Cada año un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdicia. Es un problema a gran escala, no es solo la comida elaborada lo que se desecha, el 28% de la tierra agrícola del mundo se usa para producir alimentos que nunca se comen. España es, concretamente, el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia. TOO GOOD TO GO es una empresa que se encarga de dar solución a este problema dándole una segunda vida a alimentos que terminarían en basura al final de la jornada: una barra de pan salvada equivale a ahorrar un 1km de CO2 de un coche.

Se han lanzado en España el julio pasado y cuentan ya con 100.000 usuarios registrados en España y a nivel mundial 9 millones. Oriol Reull, su director en nuestro país, destaca que "la historia parte de 4 chicos que comiendo en un buffet se dan cuenta la cantidad de comida que se desperdiciaría al final de la jornada" y como, así, deciden poner en marcha esta app para dar una salida a todos los alimentos de los que diariamente los establecimientos tienen que deshacerse por un excedente.

La manera de usarlo es muy sencilla. Con una aplicación móvil muy intuitiva se puede acceder a la oferta de restaurantes y establecimientos, divididos por tipo de comida, y comprar un "pack sorpresa" para recogerlo al final de la jornada. De esta forma se hace una compra responsable de una comida, siempre del día y en buen estado, que de no formar parte de ese "pack" nadie consumiría.

Los establecimientos asociados, más de 3.000, no tienen que pagar nada por "ofrecerse" en la aplicación. Simplemente se descuenta 1 euro de cada compra a través del cual Too Good To Go genera beneficio económico por la transacción.

Con esta filosofía la empresa pretende dar salida a un consumo responsable en el que poner el contacto al ofertante de comida y a los clientes que quieran comprar para reducir la cantidad de comida que cada día tiramos a la basura.