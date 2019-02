¿Signo de sumisión o de libertad?

La cadena Decathlon ha cancelado la venta en Francia de su hiyab deportivo después de las amenazas de boicot recibidas en sus tiendas, de las duras críticas en las redes sociales y del debate político suscitado por su venta, ya sea porque se considera un signo de sometimiento de la mujer o una claudicación a la cultura islámica. La prenda es una especie de verdugo ajustado que sólo permite asomar el rostro de la deportista, como el velo islámico.

Este debate no es nuevo, aunque sí complejo y cargado de contradicciones. Porque es paradójico que en nombre de la libertad se imponga prescindir de una prenda que alguien quiera usar libremente. Porque es paradójico que en un país multicultural se estigmatice el hiyab y no una gorra o un pañuelo pirata. Y porque, aún puestos en la peor de las hipótesis, habría que valorar lo que de avance puede suponer que gracias a esa prenda muchas mujeres puedan hacer una actividad que sin ella no harían. Conviene no pasarse de frenada, no vaya a ser que después de siglos en los que se impuso a las mujeres lo que se tenían que poner ahora entremos en la fase de imponerlas lo que no se tienen que poner.