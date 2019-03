Curriculum amatorio

El concepto de perfección me abruma mucho. Qué significa exactamente ser perfecta. Cómo es el amante perfecto. Cómo se lleva una relación de pareja perfecta. Imagino que habrá quien tienda a la desear la imperfección. Me gustan con cicatrices, adoro los calvos, si me dan a elegir los quiero con muchos defectos. Se compra ropa de segunda mano, nos enamoramos de nuestros amigos y hay quien se acuesta con la esposa de su mejor colega. Todas esas imperfecciones en el currículum amatorio forman las taras de cada uno. Bienvenidas sean.

No sé ustedes, pero yo no puedo cumplir las expectativas de casi nadie. Es imposible cuadrar en los modelos ajenos. Puedo imaginar cómo será el hombre de mi vida, pero creo más efectivo, si acaso, buscarlo entre todos los que hay que seguir aspirando. Puedo soñar con esa amante que me desborda intelectual y emocionalmente, pero si no nos permitimos desearnos la una a la otra, nos quedaremos con la duda.

Dudar no es malo, al contrario. Gracias a esas incertidumbres buscamos una respuesta. Ya hemos aprendido que no se hace una pregunta cuya respuesta no se puede escuchar. Así que, cada uno que opte por lo que mejor le venga, pero sepan que algunas, no vamos a quedarnos con la duda de casi nada.

Verán qué bien lo vamos a pasar escribiendo el guion de nuestra propia película.