Gayà, sobre el segundo de Setién: "No ha parado de increparme, buscaban sacarme del partido"

José Luis Gayà, uno de los capitanes del Valencia, ha pasado por El Larguero tras el pase de su equipo a la final de la Copa del Rey, que disputará contra el Barcelona: “Estamos muy contentos de haber llegado a una final después de tanto tiempo, y con mucha ilusión por ir a ganarla”.

“Se merecía el valencianismo una alegría así después de unos años un poco complicados. Hoy llegamos a una final con toda la ilusión del mundo, vamos a intentar aprovecharla, va para todo el valencianismo y la gente que nos ha estado animando en los momentos difíciles”, ha añadido.

Un Gayà, que ha criticado la actuación del segundo entrenador del Betis, Eder Sarabia: “Eder desde el año pasado me decía que no paraba de tirarme, esperaba unas disculpas porque no paró de increparme y lo que buscan es sacarme del partido. Al final he estado listo. Creo que su trabajo no es el de meterse con ningún jugador y el mío tampoco pero si está ahí dale que te pego, pues le acabo diciendo que respete al jugador”.

El lateral decidió jugar sin máscara este mismo jueves tal y como ha contado y ha concluido asegurado que “saldremos un ratito hoy seguro y a aprovechar un poco”