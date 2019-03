Hoy en La Ventana recibimos la visita del doctor Jesús Vaquero. Es el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Puerta de Hierro y responsable de un nuevo medicamento para tratar los casos de lesiones medulares. Se trata de una terapia celular en la que lleva trabajando desde hace siete años y que ahora ve la luz.

Hay que ser precavidos y no crear falsas esperanzas. Con esta terapia, "personas que hace 10-15 años no podían caminar ahora tienen la oportunidad de aumentar su calidad de vida". Este tratamiento se basa en las células madre, concretamente, las de la médula ósea.

"Nos hemos empeñado en hacer una terapia personalizada", nos cuenta el doctor Vaquero. "Es para todo tipo de lesión, aunque depende de cada paciente". Por ejemplo, un paciente con una lesión incompleta requiere más atención. "Tenemos que tener cuidado de no estropear lo poco que tiene bien". Este es un avance importantísimo: "Cada vez hay más posibilidades de mejorar la calidad de vida de la gente".

Nos acompañan dos pacientes del doctor Vaquero. Andrés tiene 39 años y en 2006 sufrió un accidente de tráfico. "Empezamos el tratamiento en 2011 con el doctor Vaquero". El suyo es un caso de lesión incompleta. "Cuando ves a alguien en silla de ruedas piensas que no puede andar y ya está. Yo tuve la suerte de que era incompleta. Tenía sensibilidad en algunas partes y algo de movilidad".

El otro es David. Tuvo un accidente de moto en 2002, cuando tenía 29 años. El suyo también es un caso de lesión incompleta. Con esta terapia ha notado un cambio en su vida: "Me movía y conseguía ponerme en pie al año de salir del hospital, pero no tan rápido ni con tanto equilibrio como ahora. Tenía que hacer todo con muletas".

Ambos agradecen el trato personal del doctor Vaquero. "Lo primero que hace el doctor es no vendernos humo", comenta David. "No vamos a correr una maratón tampoco. Depende de cada cuerpo, a cada uno nos vale de una manera". Andrés había probado de todo. "Yo seguía haciendo mi rehabilitación y lo que ganaba no quería perderlo". Pero nunca perdió la esperanza y ahora "confío en volver a montar en moto"