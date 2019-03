Jordi Martí: "Si el Barcelona gana, la Liga está encarrilada"

A menos de 24 horas del segundo Clásico de la semana, los expertos del Sanedrín han analizado la situación de ambos equipos tras el partido de la Copa del Rey que finalizó con el FC Barcelona como clasificado a la final del campeonato. A pesar del resultado, el Real Madrid se mostró mucho más enchufado que el conjunto blaugrana. "Vimos dos equipos más cómodos cuando no tenían la pelota. El Madrid tiene que agarrarse al buen juego del otro día", comentaba Álvaro Benito.

De lo que no hay duda es que el partido será parecido al del miércoles pasado. Santi Cañizares explicó que "el que acierte en las área ganará" y que "ninguno de los dos está para dominar el partido claramente". Jordi Martí añadió que la iniciativa del Real Madrid era la adecuada de cara al encuentro liguero, pero no las "definiciones horrosas" del encuentro de Copa, donde Vinicius tuvo muchas de las oportunidades, pero no consiguió rematar con éxito.

La gran cuestión está en lo que hará Solari de cara al partido. El Real Madrid se enfrenta a una semana muy complicada con la vuelta del partido de Champions frente al Ajax y con Sergio Ramos sancionado tras forzar la segunda amarilla. Hasta horas antes del partido no conoceremos su decisión, pero todo apuntaría a unas posibles rotaciones en el once inicial, aunque esto podría llevar a tirar la Liga.

"Hay jugadores que no se podrán rotar", comentaba Santi Cañizares, en lo que todos estuvieron de acuerdo. Con la ausencia de Ramos este martes, Varane sería la apuesta perfecta, siempre que no se resienta de jugar este Clásico. Jordi Martí apuntaba a que Solari podría rotar a Casemiro y Kroos dada su baja efectividad estas jornadas, pero no podrá prescindir de jugadores como Vinicius, Reguilón o Modric.

Tampoco podrían faltar nombres propios como Isco, quien ha vuelto a la convocatoria de Solari, o Bale, al que parece que no le ha dado las oportunidades suficientes para jugar. La situación de Marcelo también se puso sobre la mesa. “No es un jugador fiable, que te vaya a dar una buena nota como Lucas Vázquez. Pienso que para ganar los grandes títulos, necesitas los grandes jugadores. Veremos si es capaz de encontrar unas buenas condiciones", comentaba Álvaro Benito.

Lo que está claro es que este Clásico será "un partido que va a condicionar la temporada". El Barcelona llega, a priori, un poco mejor. El conjunto de Valverde ha ganado dos de los tres Clásicos disputados estos meses, sin Messi como estrella principal. “Si el Barça gana, la Liga está encarrilada; si pierde habrá Liga en lo que se refiere al Real Madrid y, sobre todo, para el Atlético de Madrid”, analizaba Jordi Martí a lo que Álvaro Benito ha añadido que "sería prácticamente imposible que el Madrid remontara esa cantidad de puntos". En el caso de perder, el equipo blanco se colocaría a 12 puntos del líder.