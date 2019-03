Joana Patrana: "Si no consigo bajar esos tres kilos de peso podría perder el título en la báscula"

A una semana de defender por tercera el título mundial de peso mínimo, Joana Patrana, ha visitado los estudios de la Cadena SER para charlar en El Larguero. Tras empezar a boxear como un hobbie en 2013, la madrileña ha conseguido en seis años llegar a lo más alto como campeona del mundo: "Es muchísimo esfuerzo. Cuando estás en los inicios y te imaginas poder llegar a alcanzar tu sueño y que en pocos años lo consigas es increíble”.

Joana se enfrenta el próximo sábado a la mexicana Ana Arrazola, una contrincante a la que define como "una luchadora con mucho ritmo, no para de soltar golpes y encaja como la que más". Patrana comentó que lo más importante para iniciarse en el mundo del boxeo es "la constancia". Hace seis años "me metí en el gimnasio y me enganche. Entré y de cabeza, no salí de allí. De no hacer deporte pasé a entrenar todos los días”, comentaba en El Larguero sobre sus inicios.

Además, añadió que lo más complicado es "encontrar equipo" y seguir una dieta muy riguroso para llegar con el peso exacto al combate. "Si no consigo bajar esos tres kilos de peso podría perder el título en la báscula. Desde que me enteré de la fecha del combate me metí en una dieta muy estricta. Los tres kilos que faltan te los quitas en la última semana", explicaba, para lo que se somete a una dieta sin líquidos, sin llegar a deshidratarse.