Yago de Vega: "Solari habla muy bien pero realmente nunca dice nada"

Santiago Solari explicó, durante la previa del segundo Clásico de la semana que enfrenta al Madrid y el Barça en Liga, que "todos los jugadores son protagonistas" y no fue demasiado claro ante la pregunta de por qué Isco no juega. Yago de Vega analiza las palabras del técnico argentino.

"Solari tiene el arte de disfrazar respuestas bonitas sin decir nada. Porque, por mucho que se le pregunte, tiene su discurso. No contesta. Yo todavía no lo he visto desde que llegó al Real Madrid no le he visto contestar de forma directa ninguna pregunta para él", comenzó.

"Preguntes por quien le preguntes, son todos importantes. Da exactamente igual. Y lo de Isco, que ha estado lesionado en las últimas semanas, desde que llegó no ha contado para Solari, por los motivos que tenga", continuó.

"Él desde el primer momento ha dicho que Isco no pasaba nada. Evidentemente no nos lo podemos creer cuando Isco era un tío importante en el Real Madrid con un peso específico y con un protagonismo futurible, que tenía que demostrar lógicamente. Pero si no juega no puede demostrar nada, las cosas como son. Yo echo de menos que Solari hable algún día claro", concluyó.