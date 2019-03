Cada año desaparecen entre 20.000 y 30.000 personas en España. La inmensa mayoría se resuelven, pero hay una minoría de la que no se sabe nada. El Ministerio del Interior ha presentado un nuevo plan para mejorar esa búsqueda.

Uno de esos desaparecidos es Henry, un joven de 20 años del que no se sabe nada desde Año Nuevo. "Jamás ha estado fuera de casa sin avisarme", nos cuenta Gina, su madre. "La desaparición de mi hijo 100% no es voluntaria", asegura. Él estudia por las mañanas y trabaja en la peluquería de su madre. Su hermana está acudiendo al psicólogo porque no entiende que su hermano no regrese a casa. "Muchas madres estamos pasando por este dolor, pero no nos rendimos".

También nos acompaña Rosa Tourís, teniente de la Guardia Civil del Centro de Desaparecidos. "Estamos llegando un seguimiento particular, pero es un centro estratégico y de coordinación", explica Tourís. "Hay que dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Con estas nuevas medidas van a trabajar "en tres dimiensiones": aquellas que tienen un caracter voluntario, las que son involuntarias y las forzosas. "Con ese nuevo protocolo se tratan y abordan estas diferentes actuaciones". Los números son positivos, más del 98% acaban resolviendose, "pero acabamos teniendo ese casi 2% que son de difícil resolución". Le preguntamos por qué algunos casos llegan a tener mayor repercusión mediática, pero cree que "eso deberían preguntarselo a los medios".