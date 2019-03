"No creo que con Cristiano cambiase tanto la situación de este Real Madrid"

Real Madrid y Ajax se enfrentan en la vuelta de los octavos de final de la Champions después de saldarse la primera entrega de la eliminatoria con un 1-2 ajustado para los blancos. Clarence Seedorf es uno de los jugadores históricos que vistió ambas camisetas durante su etapa como jugador, por ello analizó el choque en El Larguero con Manu Carreño.

La falta de gol del Madrid podría ser uno de los motivos de la temporada que están haciendo, aunque Seedorf reconoce que con Cristiano tampoco hubiera cambiado demasiado: "no es un desastre después de lo que han hecho los últimos cinco años el hacer un año un poco menos espectacular. Para hacer goles hay que crear ocasiones, y la Juventus crea menos ocasiones que el Madrid. Para Messi también sería complicado si el equipo no hace ocasiones. No creo que con él cambiase mucho la situación del Madrid".

Sobre la marcha de Cristiano Ronaldo y la mala dinámica del Madrid añade que "hacer lo que ha hecho Cristiano es muy complicado. Lo que hay que tener es tranquilidad, seguir trabajando. He visto a un equipo que lucha los balones y mientras haya ese espíritu no hay preocupación. No se puede ganar siempre, contra todos y todas las copas".

El otro centro de todas las críticas es Gareth Bale, al que parte de la afición le culpa de no asumir el papel del portugués: "Bale es parte de un equipo y el equipo tiene que funcionar para que todos puedan dar su mejor versión. Encontrar un culpable siempre es lo más fácil. Bale es un jugador importante para el Madrid, creo que todo el mundo lo sabe y ojalá pueda volver a su mejor nivel lo antes posible", explica sobre la situación del galés.

"Uno llega con moral y el otro tiene que salir de esa situación después de unas derrotas. El Madrid ya sabemos que vuelve cuando la Champions llama. En la ida fue muy cínico, consiguió matar el partido con las ocasiones que creó. El Ajax tuvo pocas ocasiones para hacer gol. He visto un mejor Madrid contra el Barcelona y creo que no va a ser el mismo Madrid que se vio en Ámsterdam", explica el que fuera ganador de dos Champions, una de ellas con el Real Madrid, sobre la eliminatoria.

Respecto al Ajax, Seedorf opina que "tiene un equipo que está con buena moral, están ganando y metiendo muchos goles. Tienen mucha hambre de conseguir pasar a cuartos de final y es un equipo peligroso para el Madrid".