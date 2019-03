A Netflix parece no importarle que una parte de la industria de Hollywood le haya declarado la guerra. El gigante del streaming sigue anunciando propudctos y productos. Por un lado, ha organizado justo este miércoles en Madrid una jornada de prensa maratoniana sobre su último estreno en la plataforma, el thriller Triple frontera, lleno de estrellas como Ben Affleck, Charlie Hunnam y Oscar Isaac, que iría a algunos dcines de Estados Unidos, pero a ninguno aquí en España.

Esto es real. Esto es mágico. Esto es \'Cien Años de Soledad\'. La serie llega próximamente. pic.twitter.com/xGGmXF1LwO — Netflix España (@NetflixES) 6 de marzo de 2019

Por otro, acaa bde anunciar en redes osciales, que próximamente habrá serie sobre Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. La obra cumbre del realismo mágico se convertirá en una ficción televisiva en español, que producen los hijos del escritor, Rodrigo García, director de cine con títulos como , y Gonzálo García, diseñador gráfico. La serie se rodará en Colombia y supone la primera adaptación al audiovisual de la novela.

"Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos de Cien Años de Soledad porque creía que no podía hacerse con las limitaciones de tiempo de un largometraje, o que producirlo en un idioma diferente al español no le haría justicia", dicen los herederos en un comunicado. "En la actual edad de oro de las series, con el nivel de escritura y dirección de talento, la calidad cinematográfica del contenido y la aceptación por parte del público mundial de programas en idiomas extranjeros, no podría ser un mejor momento para realizar una adaptación para la extraordinaria audiencia global que Netflix proporciona".

Tras el éxito de Roma, Netflix continúa apostando por productos que le den prestigio en medio de ese debate en el que nombres como Spielberg se han posicionado en contra del streaming. Cien años de soledad podría traerle ese prestigio, en una plataforma caracterizada por apostar por la cantidad, a diferencia de sus competidoras. La novela de García Márquez es una historia atemporal, como la califica Francisco Ramos, vicepresidente de contenido original para Latinoamérica y España de Netflix. Es la historia política y social de América Latina, con sus dictaduras, sus militares, sus golpes de Estado, que todavía resuenan e influeyen en la política actual.

, que le quiten la imagen de contenedor La historia de la familia Buendía, que se publicó en 1967 y que ha vendido unos 50 millones de ejemplares en todo el mundo, es una de las obras más conocidas del premio nobel de Literatura, que falleció en 2014.