Dentro de una hora se sentarán en este estudio de la SER cuatro políticos, cuatro hombres que representan a PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. La igualdad es cosa de dos, se es igual o desigual con respecto a otro. Ante el reto de la igualdad, ¿los hombres qué opinan? Habíamos invitado también a Vox. ¿Por qué -nos preguntan muchos oyentes- si no tienen representación parlamentaria? Porque los periodistas no cerramos los ojos ante lo que pasa, no podemos cerrar los ojos ante lo que pasa. Y todos sabemos qué está pasando, que este partido ha construido su identidad política a base de antifeminismo, contra las políticas de género y la negación de la violencia machista hasta contaminar parte del discurso público. Hoy tenían ocasión de explicar por qué, pero no han aceptado el reto de confrontar con otros hombres qué es para ellos la igualdad.

Con los que sí se han atrevido, celebraremos el debate enfrentados a este dato: el 56 por ciento de los jóvenes justifican actitudes machistas como, por ejemplo, amenazar a su pareja, controlarla para saber dónde está o aislarla de sus amistades. Lo dice un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que además asegura que el 17 por ciento niega que exista discriminación por género. El reto de la Igualdad, a debate, en la SER.