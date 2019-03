Antón Reixa: "En coma está la SGAE"

Fractura abierta de tibia y peroné, también de la vértebra L2 por la que casi termina tetrapléjico más trece costillas rotas y una contusión pulmonar que le dejó al borde del colapso respiratorio. Hace algo más de dos años, el poeta y artista, líder de Os Resentidos y expresidente de la SGAE, Antón Reixa sufrió un accidente de tráfico que le tuvo 18 días en un coma inducido. De su experiencia nace un libro lleno de vida y una exposición: Michigan, acaso Michigan. "Me di cuenta perfectamente de que le había ganado esa batalla a la muerte y vivo de otra forma desde ese momento", le cuenta a Macarena Berlín.

Una experiencia cambió su vida y Reixa (Vigo, 1957) decidió convertirlo en arte dando forma a un texto y una exposición que hasta hace unas semanas, podía verse en El Círculo de Bellas Artes de Madrid. "Pasé por la experiencia de salvar la vida, que si no fuera tan complicado y tuvieras que meterte en una UCI", lo que el artista también reconoce como un gasto, "lo recomendaría a todo el mundo".

Califica su sensación cuando salió del coma como algo macarra, con la energía y alegría del momento. En 2005, un ictus afectó a su cerebro y estuvo dos meses con depresión, la mirada negra según él. Sin embargo, asegura que le sirvió para ser más guerrillero en esta segunda experiencia de vida por la que le acaban de reconocer un 65% de minusvalía. "Simplemente el dolor se ha cronificado y altera un poco mi estilo de vida pero afortunadamente puedo y me obligo más a seguir en la literatura y en la música, en esos trabajos más creativos que me liberan". Ha dejado de ser un empresario audiovisual, pero no ha dejado de lado el mundo de la creación, de la escritura, sus colaboraciones en la radio y su trabajo en la Filmoteca de Galicia.

Para Antón, hay 18 días de su vida que no existen, robados, y aún así, el escritor bromea con que se los gestionen para su jubilación. Cuando salió del coma, su hermano Pío decidió hacerle un regalo, la prensa correspondiente a los 18 días que Reixa había pasado en el hospital. "Yo creí que había estado 18 días en Michigan”, de ahí su libro. El autor señala su trabajo es una reflexión sobre el azar.

Michigan, acaso Michigan ha sido una escritura terapéutica para Reixa. El libro, publicado por Círculo de Tiza, nace del recuerdo de su autor en los 18 días en coma. El escritor lo ha denominado por sí mismo como un delirio en el que, por ejemplo, veía a Donald Trump repartiendo panfletos o le perseguían unas paquistaníes. "Es la primera vez que yo escribo por terapia", señala Reixa. El artista reconoce que lleva muchos años escribiendo, lo más constante en su vida artística aunque señala que ha sido lo menos difundido.

Es la primera vez que escribe por terapia y, también, su primera vez en el mundo de la narrativa. "Lo narrativo se hace para contar cosas extraordinarias". Reconoce que siempre tuvo mucha admiración hacia los novelistas. "Esta vez lo que hice fue autoficción porque realmente me pasó algo fuera de lo habitual y necesitaba compartirlo". Un libro que habla del dolor, del miedo, del pánico a la amputación y la tetraplejia. No olvida el vértigo que produce la velocidad de la vida y el azar y la casualidad.

En 2012 fue el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), durante 14 meses. "Eso fue en mi otra vida", dice entre risas el artista. Durante su mandato, denunció el fraude de 'la rueda', que consistía en los beneficios que recibían unos pocos creadores aliados con grandes cadenas de televisión. Su denuncia dio origen a un procedimiento en la Audiencia Nacional contra este grupo de autores, contra los intermediarios televisivos de las operaciones e, indirectamente, contra algunos directivos.

El pasado 21 de febrero, el Congreso paraba 'la rueda' al limitar al 20% el porcentaje de dinero que las editoriales de las televisiones, podrán recuperar con la música que emiten entre las dos y la seis de la madrugada. "No se ha parado", señala Reixa, "la SGAE está pendiente de una intervención ministerial que debía haber ocurrido una vez, porque es una dejadez de responsabilidad por el Ministerio de Cultura". Cuando Reixa lo denuncia en 2013, este hecho llevaba sucediendo cinco años.

Seis años después de su denuncia y tras ocho meses de trabajo entre distintos grupos parlamentarios, "todavía hoy el ministerio no ha intervenido", enuncia Reixa. "Hay que intervenir y parar", sentencia. Ahora quiere olvidarlo, lo recuerda como una experiencia amarga y compleja. Advierte que si le preguntasen ahora qué hacer para solucionarlo, no lo tendría claro. Sobre el tema, Reixa es claro sin perder su sentido del humor. "Es la única vez que detesto que la realidad me haya dado la razón", y haciendo referencia a su experiencia de vida bromea: "En coma está la SGAE".