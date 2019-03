Elvira Sastre: "Cuando un lee tanto, adquiere experiencias casi sin vivirlas"

La poesía ha sido siempre el punto central y de encuentro con su escritura y forma de ver la vida. La primera novela de Elvira Sastre, 'Días sin tí', nace de versos dispares de su anterior poemario 'Baluarte'. Doce días que dan nombre al desamor y que se posan sobre la mirada del duelo.

Cuatro años de producción y disciplina han tenido sentada a la poeta en las páginas de este libro. Novela en la que narra su manera de ver el amor, las relaciones y las emociones. "Algunas están expuestas desde el punto de vista de mi propia existencia, y otras que me imagino, pero que parten de mis teorías establecidas".

Acompañada en el principio por su primer perro, Tango, y poniéndole el broche con el apoyo y compañía de su segundo, Viento; 'Días sin tí' ha sido galardonada este febrero con el Premio Biblioteca Breve. Se ha llevado una mención especial de su jurado como "una indagación del amor desde la perspectiva del que está descubriendo la vida".

Podría ser un manual, más de exploración propia y algo arriesgado, pues se aparta del trato común que se hace del amor y la pérdida. Una escritura de experimentación y indagación. "Me apetecía explorar qué es lo que pasa después de que una relación acabe, cuáles son las etapas y procesos para llegar a recuperarnos". Es una propuesta para conocerse, "no es tanto volver a esa persona sino al sentimiento".

La poeta y escritora sitúa como un error "culpar a la otra persona de lo que nosotros sentimos". Ve necesario aprender a lidiar con un proceso acompañado de dolor, de ausencias, pero a la larga repleto de enseñanzas, "la vida es así, no hay que tenerle miedo, ni rechazarlo o esquivarlo".

Dora y Gael son los personajes de la trama. Abuela y nieto, dos generaciones que convergen y se retroalimentan en su manera de ver el mundo. La primera , perdió a su gran amor en tiempos de la República; el segundo, sustrae de su ascendente esas lecciones que le servirán para gestionar una ruptura reciente.

Muchos son las que le la tildan de 'Viejoven’, pues parece destilar una personalidad que no acompaña a su edad. Reconoce que no es por haber vivido mucho, sino por su hábito de la lectura, "cuando uno lee tanto vive las vidas de los personajes, y adquiere experiencias casi sin vivirlas".

Enarbola la bandera de la vida donde la tristeza copa un lugar sustancial. "A mí me permite explorar un mundo, que sobre todo en el día de hoy, es tan estético y superficial, en el que parece que no se nos permite estar triste". Trabajar este sentimiento es una herramienta para gestionarla y combatirla. Ya que "cualquier emoción que se estanca es bastante negativa", finaliza.

Educación, y lectura, no pueden ir sino es de la mano. Y Elvira lo fomenta, lo transmite. No sólo en sus libros, y a través de las redes sociales, sino en charlas impartidas en colegios. Vivencia que reconoce haberle "ayudado mucho a reconciliarme con mi yo adolescente, al que no llevaban esos autores que me gustaban".