Fernández Vara: "España no está para vetos preventivos"

“Nos fijamos solo en la España que grita, pero hay millones de personas que quieren diálogo”, ha dicho Guillermo Fernández Vara en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ tras ser preguntado por el veto de Ciudadanos a un pacto postelectoral con Pedro Sánchez. El presidente de Extremadura no se negará a hablar con el partido de Rivera en su comunidad después de las autonómicas porque “este país no está para vetos preventivos”. Fernández Vara ha animado también a Cs y PP a apoyar a Sánchez si gana las elecciones en caso de que no haya una mayoría clara porque “¿qué hacemos si ninguno se implica en que España tenga gobierno?”.

El dirigente socialista ha negado que Sánchez haya pactado con los independentistas y ha lamentado que Soraya Rodríguez se diera de baja del partido con críticas a la relación del Gobierno con el independentismo: “No voy a aceptar que digan que el partido pacta con independentistas porque no es verdad. Ni ha sido cierto antes, ni ahora ni en el futuro. El PSOE no va apoyar la división de España”. Fernández Vara ha dicho que le “duele mucho” la salida de Rodríguez pero ha recordado que ella, contraria a la corriente del sanchismo, perdió las primarias y que “hay que saber perder”.

En cuanto a la elaboración de las listas electorales, el presidente extremeño ha defendido que se escuche la opinión de las bases pero entiende que la dirección del partido tenga una voz con peso porque “un grupo parlamentario no puede ser solo la suma de personas y tiene que ser una suma de perfiles con experiencia en distintas materias” para hacer el mejor papel posible en el Congreso y el Senado.