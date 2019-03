"Hasta cuatro veces tendré que ir al consultado para poder rogar mi voto"

Rafa vive en Lisboa desde hace unos meses y quiere ejercer su voto el próximo 28 de abril. Pero se está encontrando con muchos problemas. "Fui a consulado a informarme, sabía que llevaría algún trámite administrativo, pero no tanto. Fui esa primera vez a informarme, y me contaron que debía inscribirme como residente. Volví esa segunda vez a inscribirme con la documentación que me pedían. Me informaron de que probablemente no aparecería en el censo de inscritos, así que tendré que volver una tercera vez a solicitar que me incluyan. Y ya una cuarta vez tendré que ir a votar", nos cuenta. A este problema se une que las oficinas tienen un horario de 8 a 14, "por lo que tienes que apañarte como puedas en el trabajo. En definitiva, me parece que el sistema es un impedimento, que sólo aquellas personas con un nivel de compromiso alto y tiempo libre van a poder ejercer. Como digo de broma, para muchos de mis compañeros y compañeras en vez de voto rogado va a ser voto prorrogado para otra vez", concluye.

