'Yeses', mucho más que teatro

¿Puede ser el teatro una terapia de vida, una escuela de emociones, un arma para organizar la vida ? La respuesta es que si. Llega a las pantallas el documental "Yeses", dirigido por Miguel Forneiro, que narra los 33 años de historia de la compañía teatral de reclusas de Alcalá de Henares fundada por la funcionaria de prisiones Elena Cánovas." Lo hice por cambiar mi función que era sobre todo represiva. Llegué a la prisión pensando que iba a ayudar a las chicas y me encontré con un uniforme y unas llaves y donde mi función era vigilar". Para estas mujeres el teatro ha sido una salvación porque hay que pensar que para algunas era la primera vez que le encargaban algo lícito ó que les aplauden en un escenario." Algunas son un diamante en bruto que yo he ido puliendo y ellas son totalmente espontáneas, no tienen ticks", sostiene Elena Cánovas "

Este trabajo se estrenó ayer en la cárcel Madrid 1 de Mujeres de Alcalá de Henares y Miguel lo recuerda como "muy especial porque era el lugar donde donde queríamos estrenar este trabajo y compartirlo con ellas".