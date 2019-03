Lorenzo: "Todavía no he dado mi mejor versión, puedo ser mejor"

En la previa al primer fin de semana de la nueva temporada de Moto GP Jorge Lorenzo, que debutará con Repsol Honda en Qatar, ha pasado por El Larguero. El piloto, como de costumbre, se ha mostrado exigente consigo mismo: “Creo que todavía no he dado mi mejor versión, puedo dar más y ser mejor”.

Cuestionado por si firmaría que Márquez acabase el campeonato primero y él en segunda posición, ha sorprendido a muchos: “No me gusta ni se puede, pero sería un gran resultado para Márquez y para mí. Actualmente no soy ni de los cuatro favoritos al título, me lo tengo que ganar en la pista”.

“Es verdad que cuando uno es campeón del mundo de Moto GP quiere volver a serlo. Retar a Márquez no es mi único objetivo, quiero seguir ganando carreras, el año pasado estaba en una situación complicada y al final tuve una oportunidad muy buena y era la mejor opción que tenía y entonces la cogí”, ha comentado sobre su llegada a Repsol Honda, en la que compartirá box con Marc Márquez: “Es un fenómeno, siempre lo he dicho, es buenísimo. De seis temporadas ha ganado cinco mundiales y eso lo dice todo. También es cierto que ni hay moto perfecta ni hay piloto imbatible”.

Sobre un posible pique con el actual campeón del mundo, ha dicho: “Nuestros rivales o los que no quieren que tengamos éxito se agarran a que se pueden generar tensiones, pero la historia ha demostrado que cuando juntas a dos campeones con esa ambición, se hacen mucho más fuertes. El mayor beneficiado será Honda y también los dos pilotos”.

La Honda estrena motor

“La Honda ha mejorado mucho en motor, que era uno de los puntos débiles de los que Marc y Dani se quejaban en las temporadas pasadas, ahora mismo estamos muy parejos con Ducati. Cuando traes un nuevo motor mejoras unas cosas, pero empeoras otras, estamos intentando hacer menos débiles esos puntos débiles que ha traído el nuevo motor. Honda tiene un potencial gigantesco”, ha apuntado Lorenzo.