Jorge Martín: "Cuando ganas un Mundial te ves con más posibilidades de hacer grandes cosas"

Jorge Martín ha debutado este viernes como piloto de Moto2 en el Circuito de Losail. El madrileño, campeón de Moto3 de la pasada temporada, ha sido 14º en las dos sesiones de entrenamientos realizados hasta ahora, pero indica que "lo importante es que sabemos dónde mejorar y tenemos tiempo". El piloto ha llegado al inicio del mundial con una fisura en una de sus costillas, fruto de un golpe con el depósito de su KTM durante los test.

“Estoy bien, jorobado por la costilla que me rompí en el test. Sufriendo mucho dolor pero ya recuperado del hombro que me rompí en el último test y el pie. Ojalá pueda correr sin ninguna lesión pronto y demostrar mi potencial. Toca sufrir pero estoy acostumbrado, seguro que los médicos hacen que se me pase un poco el dolor sino con la adrenalina de la carrera ayuda a olvidarse de todo y adelantar", comentaba en El Larguero.

Una semana después de haber rodado en Qatar en los últimos test oficiales, Martín ha comentado que la pista "ha cambiado bastante" por lo que no se ha encontrado cómodo en los entrenamientos, sin poder aprovechar una vuelta rápida porque "no me encontraba cómodo con las gomas nuevas". A pesar de ello, confía en poder mejorar y que su "posición real es mejor de la que hemos demostrado, poco a poco iré acercándome más".

Jorge Martín llega a Moto2 en una temporada clave en la que Triumph ha entrado como nuevo distribuidor de motores, dejando a un lado las Honda con las que competían. Un motor de 765cc, "que sube menos revoluciones y con la que hay que pilotar más al estilo MotoGP", algo que ha gustado y mucho a todos los pilotos de la categoría intermedia. "Es muy divertida de pilotar, la estoy disfrutando mucho más que la Moto3 pero me falta ese punto para ser competitivo", explicaba el piloto madrileño.

Sobre la rivalidad de la que tanto se habla en el box del Repsol Honda Team entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Martín cree que no habrá problemas entre ambos y que "son dos grandes profesionales, los dos van a ir rápido y ganarán carreras los dos, pero no sé si los dos lucharan por el título". Además, añadió que todo dependerá de "ver cómo evoluciona Lorenzo", aunque augura "una buena batalla entre ellos".