Cómo interpretan la manifestación del 8 de marzo los partidos políticos

El Día Internacional de la Mujer celebrado este viernes 8 de marzo en España ha congregado, según datos oficiales, a 375.000 personas en su manifestación en Madrid, el doble que en 2018, y con 200.000 asistentes en su marcha en Barcelona. La convocatoria, por segunda vez en la historia, de una huelga feminista que ha culminado con movilizaciones en todo España para reivindicar la igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

Por el programa 'Hora 25' han pasado varias mujeres integrantes de los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria. Adriana Lastra (PSOE), Irene Montero (Unidos Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Andrea Levy (PP) han celebrado esta jornada del 8-M, pero han valorado de diferente forma la manifestación del 8-M.

Adriana Lastra

"Ha sido un día histórico después del otro día histórico, el pasado 8-M. Esto ya no lo para nadie. Nos gustaría recordar que hoy el día se ha teñido de luto la reivindicación con otro asesinato. Ya van 985 mujeres desde que se tienen datos".

"Las mujeres hemos conseguido ser un sujeto político contra el que nadie se va a atrever a legislar".

"Las manifestaciones son así: se canta, se reivindica y se hace crítica política sobre dónde están aquellos que son fundamentales pero no están con la mayoría social. Están llegando a acuerdo con partidos de ultraderecha que lo que pretenden es derogar lo que hemos conseguido en 40 años de democracia".

Irene Montero

"Ha sido una jornada del mejor ejemplo democrático al mundo entero. Va a volver a desbordar fronteras. Creo que hemos vuelto a demostrar una cosa evidente y es que el feminismo es el pulmón de esta sociedad y que hay una propuesta honesta, sensata y urgente para abordar los cambios que necesitamos. Este modelo económico es incompatible con nuestras vidas".

"Creo que la huelga, el seguimiento de toda la jornada, ha sido bueno. Hay gente que no ha podido desatender sus obligaciones. Lo bonito es que propone una jornada de lucha con múltiples expresiones. Cada una debe aportar lo que quiera y con lo que se sienta cómoda pero todos debemos reflexionar sobre un hecho evidente: si nosotras paramos, para el mundo".

Andrea Levy

"Hemos estado cómodos con el día internacional de la mujer, que reivindica la igualdad, la igualdad que tienen que conseguir las mujeres respecto a los hombres. Es un día que en PP conmemorados desde hace años independientemente de que algunos piensen que si no se está en la manifestación no se apoya. Eso no es así".

"Expulsar es hacer un manifiesto en el que se excluye por ideología. Decir que se está en contra de la ideología de derecha o el capitalismo es empequeñecer. El manifiesto es el paraguas de los convocantes. Estoy al lado de la lucha por la igualdad".

"Es impresentable que haya ministras que han utilizado la manifestación para señalar a los PP. Es impresentables que se haya utilizado esta manifestación como arma arrojadiza contra el partido que ganó las elecciones".

Inés Arrimadas

"Nuestra presencia es muy necesaria, somos los únicos que queremos incluir a todos los que quieran la igualdad. Creo que hoy era un día para buscar lo que nos une. Representamos a un feminismo mucho más inclusivo y mucho más moderno, y no en cambiar palabras o repartir carnés de feminismo".

"No digo que todo el mundo que sea feminista tenga que ser feminista liberal, digo que hay un feminismo más allá de lo que dice la señora Calvo o la señora Montero o que criminalice a todos los hombres como la señora Carmena. Yo con eso no me siento identificada. Yo misma me he enfrentado a campañas electorales sola, he sido la primera líder de la oposición en Cataluña mujer y que ganó las elecciones. No voy a permitir que se me intente excluir".