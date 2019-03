He pensado siempre, siempre, que el humor es una herramienta imprescindible para hacer frente a la vida. Todavía recuerdo a mi padre unas semanas antes de morir, por culpa de un cáncer, bueno, por culpa del puñetero tabaco cómo aparecía de vez en cuando en las conversaciones alguna broma sobre los efectos “benéficos” –entre comillas- de la cantidad de Celtas Cortos que se metió entre pecho y espalda.

Hoy que estamos solemnizando el compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres. Ya saben lo que pensamos en esta casa, ya saben lo que pienso yo personalmente y no hace falta que lo recuerde, pero hoy, en este 8 de marzo, me gustaría contarles algo que ocurrió hace 40 años, en plena Transición, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Por primera vez, y ya con ayuntamientos democráticos, una asociación de mujeres, una asociación feminista que aún existe y que se llama ASOCUM, recibió un local del ayuntamiento; un lugar donde instalarse y desarrollar sus actividades. Al poco tiempo, una mañana, la fachada del edificio amaneció con una gran pintada que decía: “Ya están aquí estas putas que sólo quieren follar y mandar”.

Se montó un gran revuelo, como es lógico, y de forma casi automática pues se decidió borrar el insulto y que no quedara rastro de una ofensa tan rancia y tan soez. Pero alguien –una mujer- dijo: “No, no, de borrar nada”. Agarró un spray así de grande y, ¿saben lo que escribió debajo del “ya están aquí estas putas que sólo quieren follar y mandar”? “Pozí, cabrones”. A los pocos días, los mismos que habían enguarrado la pared, se sabía más o menos quienes eran, empezaron a pedir, por favor, que la quitaran. O sea, que pasaron de lanzar amenazas a sentir vergüenza. Eso me parece a mí un ejercicio de feminismo. Con mucha gracia, con mucho arte, o como dirían los de la pintada: “feminismo con un par”.