¿Ciudadanos es liberal como Clara Campoamor?

Hace casi un año, en el aniversario de su muerte, Albert Rivera escribió en Twitter que “Clara Campoamor derrotó con su visión liberal y progresista a los que se oponían al voto femenino, desde socialistas a conservadores”. Hubo que recordarle que si el sufragio universal salió adelante fue, justo al contrario, por el apoyo, entre otros, de 80 diputados del PSOE y con el voto en contra de sus compañeros tan liberales del Partido Radical. El apoyo de ERC no se lo contamos para que no le diera algo. Pablo Casado no debió de tomar nota, porque ha insistido hace unos días en la misma idea errónea.

Esta mañana, Albert Rivera ha dado un paso más y ha protagonizado un acto de partido presidido por una frase de Clara Campoamor, con su firma al pie. Un “Soy Liberal”, con el fondo naranja de Ciudadanos. Es verdad que Clara Campoamor se declaró liberal, como liberales se consideraban entonces republicanos de izquierdas o socialistas, desde Azaña hasta Indalecio Prieto, que se declaró “socialista a fuer de liberal”. Pero aquel liberalismo era otra cosa. El de Clara no le impidió trabajar codo a codo con organizaciones de mujeres socialistas, ni prologar el libro Feminismo socialista, de la socialista María Cambrils. Fue su liberalismo el que la llevó a defender el sufragio contra la opinión cambiante de su partido liberal, saltándose disciplinas de voto y argumentarios, y a reclamar la abolición de la prostitución. En nombre de su liberalismo abandonó el Partido Radical cuando para llegar al gobierno aceptó el apoyo de la CEDA, el Vox de la época. Un liberalismo que no le impidió después llamar a las puertas de Izquierda Republicana, aunque le dieron con la puerta en las narices. Así que lo del cartel de Ciudadanos esta mañana, bajo un pretendido homenaje, puede ser supina ignorancia - quizás alguien les ha pasado la frase sin contexto - o sencillamente un acto de apropiación indebida. Porque está muy bien reivindicar a esta mujer. Pero no lo está tomar su nombre y sus palabras en vano.

Disculpen el desahogo.