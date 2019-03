Gerardo Olivares: "Me hice director de cine para poder viajar por el mundo"

“Empecé a rodar documentales para poder viajar por el mundo.” –cuenta Gerardo Olivares– “Mi pasión siempre ha sido viajar y tenía que buscar la manera de hacerlo y que no me costara dinero; mejor aún, sacándole además el suficiente para poder vivir. Así que empecé haciendo documentales y más tarde me pasé a la ficción, pero siempre manteniendo ese espíritu viajero”. En “4 latas” el director traza la historia de unos amigos que cruzan el desierto del Sahara para reencontrarse con un viejo compañero de aventuras. La película está protagonizada por Jean Reno, Hovik Keuchkerian y Quique San Francisco, entre otros. En los últimos años Gerardo Olivares se ha ido abriendo un hueco dentro del cine español gracias a títulos como “La gran final”, “14 Kilómetros”, “Entre lobos” o “El faro de las Orcas”. Este es un resumen de lo que nos ha contado sobre su carrera y la fascinación que siente por el desierto.

