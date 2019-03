"Rozarte con alguien de tu sexo en un trío no te convierte en homosexual"

La igualdad con tu pareja en casa hace que tu vida sexual sea mucho mejor, un estudio de la Universidad de Chicago certifica que el reparto igualitario de las labores domésticas conduce a mejores vidas sexuales. Más igualdad en casa, más igualdad en la cama, mejor vida sexual: qué suerte. Ya pueden intentar ser felices; se lo merecen.

Lelo se ha preocupado en catalogar nuestra vida sexual para que nos reconozcamos y nos reconozcan ustedes, señores. Entre la pubertad y los 25 años, etapa de descubrimiento. Seguimos con la etapa del autoconocimiento, que llega hasta los 40, cuando profundizamos, nos deleitamos, y perfeccionamos ¡oh, sí! Con el oro que tenemos entre las piernas. La tercera es cortísima. Entre los 40-45 años la sexualidad más libre y con menos prejuicios. A partir de los 45, plenitud. ¿Saben qué? Lo corroboro.

Bijjoux Indiscret nos ilustró sobre lo desbancado que está el 69 entre las posturas sexuales más practicadas (me dejan mucho más tranquila), desbancado por el 18. Invertimos entre 11 y 13 minutos en nuestras relaciones sexuales, pero si durase más, conseguiríamos mucho más. ¿Cuál es el número apropiado? ¡El 18! Así que han ideado una línea erótica con olor a chicle para intentar que lleguemos con gustazo a esos minutos. El olfato rescata de nuestra memoria recuerdos que ni nos imaginamos. Por eso me empeño yo en ir dejando mi reguerito de ámbar en alguna que otra memoria… “El olfato supera el poder de atracción de la propia vista”, reconoció Elsa Viegas responsable de la firma de productos eróticos.

Ignasi Puig Rodas, psicólogo y sexólogo especialista en sexualidades no convencionales aclaró a un oyente sus dudas sobre tríos. Al parecer, se ha encontrado con un hombre que le ha propuesto un trío utilizando como señuelo para ello a una mujer, ya que nuestro oyente es heterosexual, pero quien le ha contactado es gay. Ignasi pensó que esto no era buena idea: “Todo lo que sea ir con engaños para acceder a la cama, mal empieza”. Ignasi propone, lo primero, la sinceridad. Conocer a esas personas, hablar de por dónde irá el encuentro y cerrar los contactos que se darán en ense trío. “Muchas veces creemos que ocultar la información nos abre la puerta para que otra persona acceda a tener algo que no quería”. Error. No podemos dar por hecho. El pacto y el consentimiento son imprescindibles siempre, pero es que en los ámbitos del BDSM si no se habla no se juega. Ignasi apuesta por que esa charla se dé en todas las relaciones.

Macho Man es una puesta en escena en cartel en los Teatros del Canal de Álex Rigola. Teatro-documento que da visibilidad a la violencia machista, siendo una experiencia educativa visitada por estudiantes. Timanfaya Hernández es una de las psicólogas expertas en violencia de género que después hablan con los visitantes. “Está siendo una experiencia muy positiva. Todos salen con las emociones a flor de piel. Logramos que nos identifiquemos con las grandes agresiones y con esas pequeñas agresiones que pasan a veces desapercibidas.” Hacerlas conscientes es la clave para evitarlas. El tema de los abusos sexuales infantiles también se estudia y aparece “es uno de los temas más peliagudos, los niños son los más vulnerables. Una de las verbalizaciones que hacen los chavales al salir tienen que ver con los dibujos que hicieron niños víctimas de violaciones. Salen espantados, pero es que la idea es espantosa”.

A estos casos reales se enfrenta María Inarejos que el próximo 21 de marzo participa en la Jornada Amor, salud sexual y pareja que organiza la Asociación de Especialistas en Sexología. El placer del poder, el dolor de la víctima es su ponencia, en la que ahondará sobre la violencia sexual dentro de la pareja. El miedo es una de las grandes consecuencias de esta violencia sexual porque además es lo que después se mantiene cuando los malos tratos desaparecen. Después del horror sexual se queda el horror psicológico. Expertos y usuarios del sexo se reúnen para aprender mucho más del tema, profundizar en los comportamientos sexuales y aprender cada vez más de esta salud sexual que tanta falta nos hace. Para más información, acceder a la propia página de la asociación e inscribirse.

Y bailemos, bailemos pero hagamos lo posible para ser un bonito recuerdo amatorio de alquien. Repetir es todo un triunfo, queridos.