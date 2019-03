Raquel González: "Viene una generación que no va a ver una mujer haciendo deporte sino una deportista"

Raquel González, primera árbitra de la Liga Nacional de Fútbol Sala masculino, ha atendido a El Larguero en el Día de la Mujer para hablar sobre su trabajo, en el que admite que ahora hay "mucha normalidad" aunque "al principio era bastante extraño llegar a los sitios y que la gente se sorprendiera de verme". "Creo que ha mejorado mucho, hemos roto muchas barreras pero ahora hay que disfrutar y darle normalidad", añadía.

Tras ser jugadora y entrenadora de fútbol, Raquel comenzó en el mundo del arbitraje "por curiosidad" y gracias a un compañero de trabajo. Sin saber todo lo que vendría después, admite que ser árbitro es "lo mejor que me ha pasado, es una forma de ver el deporte de una manera distinta, te hace crecer como persona, es como un máster de la vida" y hace un llamamiento a que todas las mujeres se animen a adentrarse a este mundo. "Estoy viendo que no hay nadie que me vaya a seguir", ya que tan sólo le quedan tres años más en el fútbol sala.

Tras años de carrera, Raquel se siente orgullosa de la evolución que se ha ido viviendo en el deporte femenino: "Ha sido alucinante, yo que he visto todo ese camino, esa proyección, cómo se le ha dado forma al tema del deporte y la mujer. Cuando empecé a jugar éramos pocas y la gente nos miraba raro. Ahora te das cuenta que las mujeres nos estamos metiendo en todos los caminos y realmente lo estamos haciendo perfectamente. Al final es ponerte y hacerlo".

Además, insiste en que "debemos de dejar el Día de la Mujer, que sea un día nacional de ser las personas que les gusta X deportes o X trabajos" pero aplaude que "aunque nos está costando, cada vez es menos". "Viene una generación que va a darle un color de naturalidad, la gente lo va a ser como algo normal. No van a ver una chica haciendo deporte, van a ver una deportista", comentaba durante el programa.

En cuanto a los mejores comentarios que le han hecho en un partido de fútbol, Rachel admite que la frase que más le ha marcado, de parte de un jugador, ha sido "me alegro de verte porque va a ser un partido justo y respetuoso". "Es lo que más me impacta, intento ser cercana con los jugadores porque somos personas y respetar", explicaba emocionada.