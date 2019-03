Viñales: "He mejorado mucho tanto en la pista como fuera de ella"

El protagonista de la primera clasificación de la temporada de Moto GP ha sido Maverick Viñales, que ha hecho la pole en Qatar. En la previa de la primera carrera, ha estado en el último tramo de Carrusel Deportivo: “Sabe muy bien, realmente era consolidar lo que habíamos hecho en el test”.

“Creo que he mejorado mucho tanto en la pista como fuera de ella. Me identifico como una persona más calmada, más inteligente, apretando en el momento justo y creo que la incorporación de Esteban, de Julito y de mi alrededor me está ayudando mucho a ser mejor persona y mejor piloto”, ha asegurado.

No obstante, Viñales ha advertido del estado de la pista, que “ha estado muy crítica” y la que espera que “este domingo esté a más temperatura”.

Cuestionado por su visión de la entrante temporada, ha dicho: “Al final está claro que voy a estar peleándolo. Ganar o no el campeonato depende de muchas cosas, pero lo vamos a pelear, esperemos que haya moto todo el año para competir por ello”.

El primer gran paso es este domingo a partir de las 20:00h. (hora española), cuando la estrategia “será apretar desde la primera vuelta e ir al máximo”.

Arón Canet: "Estoy ilusionado"

También ha hablado con Yago de Vega el poleman de Moto 3, el valenciano Arón Canet: "Volver a la pole después de tanto tiempo siempre es genial, mañana ya veremos". Además, ha apuntado que lo más importante para él ha sido "el ritmo".

"Mi objetivo es estar ahí delante peleando por el título, de momento me veo muy competitivo y estoy ilusionado", ha concluido.