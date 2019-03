"Ni me he planteado ir a la Selección, aunque sería un orgullo absoluto"

Jaime Mata fue el gran protagonista del encuentro que enfrentó al Getafe con el Huesca y que permitió a los de Bordalás afianzar la cuarta posición que permitiría jugar en Champions gracias a los dos goles del delantero madrileño remontando el solitario gol de Enric Gallego. Tras sumar dos nuevas dianas, Mata valoró el encuentro y el momento azulón en el tramo final del Carrusel Deportivo con Yago de Vega.

"Es un sueño, estar en Primera y marcando trece goles. No me ha llamado (Luis Enrique), nada de nada (risas). El ir a la Selección es algo que no me he planteado, aunque sería un orgullo absoluto. Son palabras mayores, pero bueno, aquí estamos peleando", responde el delantero azulón ante la pregunta sobre si le había llamado el seleccionador nacional y si se ha hecho a la idea de figurar en la próxima lista de convocados.

Uno de los que reclamó la convocatoria del delantero en la próxima fecha de selecciones es su entrenador, Bordalás, en la rueda de prensa, ante lo que el delantero respondió que "es un halago. Es la pieza clave de este Getafe, hacemos lo que nos pide y creo que se transmite lo que nos exige el míster".

Sobre el momento del Getafe y la temporada que están haciendo, Mata reconoce que "estamos viviendo un momento muy bonito. Quedan once partidos, un mundo, pero estar salvados a estas alturas es una locura. Al final estamos viviendo un momento mágico. La idea del equipos es esa, jugar de tú a tú a todos los equipos de la liga".

El Getafe ocupa la cuarta posición, en Champions, y a tres puntos del Real Madrid (a falta de que los blancos jueguen su partido), aunque Mata prefiere tener los pies en el suelo: "como saques un poco la cabeza te la meten rápido para dentro. Los partidos con los de arriba van a ser complicados y con los de abajo igual porque todo el mundo se juega cosas importantes. Pensando ya en el próximo partido", sentenció.