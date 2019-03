Qué difícil que es pasar a la posteridad de nadie. Que te recuerden. Que hayas supuesto algo. Que hayas aportado tu granito de arena para que otra persona tenga la playa en la que siempre quiso estar. Merece la pena tomarse la molestia de intentar ser un bonito recuerdo. Que los detalles de lo que en algún momento pudo ser algo sean tan buenos como para que no se eche de menos lo que no ocurrió. Hay amantes de los que, con el paso de los años, no recuerdas si triunfaron por la puerta grande. Pero te parece que sí. Que por supuesto fueron excelentes y como tal pasarán a tu historia.

Te dio igual que no fueran tan buenos en aquellas dotes amatorias que ahora, lo mismo, hasta son indispensables. Se quedan en la memoria con las expectativas de entonces, cuando te conformabas casi con que te acompañaran a casa después del polvo. Aprendiste a largarte tú sola, a pagar tu propio taxi y a desaparecer sin hacer mucho ruido, quedándote con la copla de quién merecía que repitieras y quién no.

Se aprende a pedir lo que se quiere. Estudiamos las capacidades amatorias de nuestros pretendientes fijándonos en cómo se portan con las demás. Escuchándolos cuando hablan de sus anteriores parejas. Preguntamos, sin pudor, qué salió mal. Aunque solo sea para situarnos en el pellejo de aquella persona que fue y dejó de ser, pero a la que, con suerte, siempre se querrá.

Me gustará recrear aquello que me hizo y que, si fue bueno, mejoraremos. Querré inventarme epopeyas amatorias, no vaya a ser que vuelva a pasar entre mis piernas. Déjame que te ayude a escribir las frases apropiadas para que esta noche loca puedas pasar, para siempre, a mi propia historia.

Repetir, a veces, significa triunfar.