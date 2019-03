La tecla que debe tocar el nuevo entrenador del Real Madrid

Creo que el entrenador que venga al Real Madrid tiene que volver a sacar a los jugadores un rendimiento que ya tienen. A Kroos no se le olvidado jugar, ni a Casemiro, Marcelo o Asensio. Bale es caso aparte.

Pero además de eso tiene otra misión: intentar tocar la tecla adecuada para que ese vestuario que ahora está dividido como pocas veces y que tiene enfrentamientos y piques se una.

Hay entrenadores que saben mucho de fútbol pero no saben tocar esa tecla. Rafa Benítez sabía mucho de fútbol pero los jugadores no respondían a sus estímulos. Llegó Zinedine Zidane, tocó la tecla y los jugadores respondieron por respeto o por lo que fuera.

Lopetegui no pudio hacerlo, como tampoco Solari. Fijaos cómo está la plantilla con él. Isco no va a jugar ni aunque haya 17 bajas. Es capaz de llevar a once infantiles antes que llevarlo. Y Marcelo, al que metió en ayer en el minuto 88. ¿Era para darle una oportunidad o para tocarle las narices?

Ese vestuario está roto entre los jugadores y también con el entrenador. Eso también tiene que saberlo el técnico que venga. No solo hay que saber de fútbol. También, de gestión de vestuarios. Y no este entrenador del Real Madrid ni el anterior parece que lo han podido hacer en el Real Madrid.