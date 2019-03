"Dan por hecho que mi hija pequeña es un niño porque lleva el pelo corto y pantalones"

Sara nos quiere contar la historia de una de sus hijas que ahora tiene 11 años, "desde que tiene uso de razón le gusta llevar el pelo corto y pantalones. Le gusta muchísimo el deporte y el fútbol". Esto le ha llevado a que "la gente siempre se dirija a ella como si fuese un niño. Con 11 años le sigue pasando, cuando vamos a cualquier sitio se dirigen a ella dando por supuesto que es un niño. Y ella sigue contestando lo que para ella es obvio, que lleva el pelo corto pero es niña. Me parece increíble que a estas alturas sigamos haciendo esa asociación de pelo corto, pantalones, no pendientes, igual a niño", describe Sara que le lanza un mensaje: "que siga así, con sus ideas tan claras. Alguna vez hemos intentado decirle por qué no te dejas el pelo largo, ponte una horquilla, y ella siempre contesta lo mismo, que no, que ella quiere hacer las cosas como a ella le gusta".

