¿Por qué no desclasificó el PP lo que Casado pide desclasificar?

Es difícil que cada 11M el recuerdo del horror y la memoria de las víctimas, no se empañe con voces que desempolvan dudas y azuzan teorías alternativas sobre la autoría de los atentados. Este año ha sido la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, la que ha dado por hecho “un pacto para engañar a todos” que impide conocer la verdad. Y Pablo Casado se ha subido a la ola mediante esa fórmula del condicional que todo lo soporta: “si hay alguien que la oculta, que se llegue a la verdad”. Que tiene la misma solvencia que pedir que si hubo extraterrestres en los trenes, que se sepa.

Además, en nombre de esa hipotética verdad, ha reclamado “que se desclasifique cualquier información”, una petición sorprendente en el máximo responsable de un partido que ha gobernado seis años y medio de los quince que han pasado desde la masacre. ¿Insinúa Pablo Casado que su predecesor, Mariano Rajoy, ha intentado ocultar a los ciudadanos una información crucial sobre el 11M no desclasificándola? No hace falta tener un máster para saber que en un funeral no es de ley añadir zozobra a los familiares de los muertos sino acompañarlos. Y manda el sentido común que para reclamar a otros la verdad antes hay que pedir perdón por las mentiras propias. Y en esa materia el PP tiene una deuda pendiente desde hace 15 años.