Ben Affleck y la crisis de los machos alfa en 'Triple Frontera'

La película elegida para seguir la estela de premios y prestigio que Roma dio a Netflix es Triple frontera. Nueva película del director J. C. Chandor, sobre narcotráfico y con un grupo de machos alfa y reconocidos actores como Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund. El guion lo firma Mark Boal, que ganó el Oscar con En tierra hostil y estuvo nominado con La noche más oscura.



Tanto la carrera de Boal como la de Chandor está llena de una mirada crítica al sistema estadounidense. La filmografía de J. C. Chandor es un intento por mostrar lo que son capaces los hombres por salir adelante. Ya fuera en Margin Call, donde asistíamos a ese declive del sistema financiero que creó la última crisis económica, en Cuando todo está perdido, donde Robert Redford trataba de sobrevivir en medio del mar, o en El año más violento, otra lección de lo duro que puede ser el capitalismo incluso con los nuevos ricos. En Triple frontera los supervivientes son un grupo de militares, buenos chicos que no llegan a fin de mes y entran en una espiral de avaricia, dinero y violencia.

"La palabra avaricia se comete el error de relacionarla únicamente con el dinero y no lo creo. El dinero actúa de manera diferente dependiendo de la situación vital, si no tienes para comer o si tienes tus necesidades cubiertas. En ese caso el deseo de querer más dinero implica también autoestima, ego, mostrar lo que tienes a los demás y el éxito que has alcanzado. Por eso cuando tienes dinero tienes también la opción de parar todo lo demás", explicaba Chandor en Madrid, donde ha tenido lugar la premier europea, algo que muestra el poderío que Netflix está adquiriendo en el mundo latino.

Triple frontera le da la vuelta al concepto de películas sobre narcotráfico y nos presenta a cinco machos alfa, cinco soldados -algunos en activos, otros retirados y con poco sueldo-, que deciden robar a los malos, en concreto a un narco escondido en la zona que abarca tres países latinoamericanos: Argentina, Paraguay y Brasil. "Lo que mueve a los protagonistas en esta película es el dinero, pero también la lealtad del uno con el otro. El dinero, para ellos, es una tentación. Cualquier pequeña decisión va en ese sentido", explicaba el actor Ben Affleck en Madrid. "Pero este viaje que emprenden es algo más que dinero, es también el deseo de volver a la acción, de volVer al trabajo que hacían juntos, el deseo de volver a la comunidad a sentirse parte de algo", añadía Charlie Hunnam, otro de los protagonistas y mítico actor de la serie Hijos de la anarquía.

Chadnor parece volver a fijarse, como hacía en El año más violento, en las clases medias y bajas y su capacidad para dejarse corromper en el sistema capitalista. Un sistema que dicta qué es el éxito, que pasa por acumular dinero. "Toda la película es una parábola sobre la avaricia y sobre las justificaciones que nos damos para llevarla a cabo. En el momento en que ganas dinero quieres más y eso tiene costes, incluso vidas", decía el actor de origen Guatemalteco Oscar Isaac, uno de los personajes que habla en español en esta película, junto a Pedro Pascal.

Entre esas justificaciones que los personajes dan para convencerse de llevar a cabo el robo, se encuentran la de cumplir como maridos o como padres de familia. Es ahí donde aparecen comportamientos que la sociedad patriarcal exige a los hombres, ¿es una crítica a la masculinidad? "Es una película sobre las fuerzas especiales del ejército, algunos de los personajes incluso son militares en activo, es obvio que iban a ser hombres, porque son mayoría en el ejército. Lo que es interesante preguntarse es si esta es una película sobre la masculinidad o si hay hombres porque circunstancialmente eso hacía que fuera más realista. Eso nos lleva a pensar qué atribuimos de manera inherente a lo masculino y qué es lo que impone la sociedad a los hombres. Pero creo que sí nos da las claves de algunas fortalezas y algunas debilidades de lo que es la masculinidad. Tenemos cosas buenas, como la enorme lealtad de estos hombres hacía los otros, que actúan como si fueran hermanos. Cosas malas, como la violencia para resolver problemas", decía un sesudo Affleck.

Triple frontera no ha pasado por los cines en España y en Estados Unidos tan solo en algunas salas, su estreno es exclusivo de Netflix, algo que no preocupa ni al director ni a los actores. Para Chandor, como narrador, es absurdo negarse a los cambios que la tecnología ha implantado en el cine y en la sociedad.

"Nadie sabe qué pasará en el futuro del cine, pero en el plano tecnológico el mundo ha cambiado mucho. Todo el mundo tiene una televisión y es un esfuerzo en vano cuando los creadores se niegan a aceptar esos cambios. Eso no quiere decir que no se proteja la experiencia de ir al cine. Ahora mismo tenemos que encontrar la manera de coexistir. Netflix está apoyando proyectos que poca gente está sacando adelante en Estados Unidos", explicaba J. C. Chandor. En esa línea iba el actor Garrett Hedlund que contaba su propia experiencia: "Yo soy de un pueblo perdido de Estados Unidos, sin Netflix no podría ver las películas que me gustan, eso hay que tenerlo en cuenta también.

"Netflix es el futuro del cine porque ha recogido a un grupo de cineastas que lo tenían muy difícil en el circuito tradicional de salas de cine. Son esas historias originales de clase media diríamos, que los estudios han reducido en los últimos años. Por eso para mí, lo más excitante que propone Netflix es dar prioridad a ese cine. Creo que las plataformas no amenazan el sistema de estudios, simplemente entran en otra área que estaba abandonada, explicaba Hunnam. Y Oscar Isaac se sumaba con desgana a la conversación ""Es un debate que no me interesa. Soy actor y actúo en cualquier sitio y creo que Netflix aporta nuevos puntos de vista".