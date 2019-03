Mijatovic: "No me esperaba la llegada de Zidane tan pronto"

El regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid tras anunciarse su marcha el pasado 31 de mayo ha despertado todo tipo de opiniones, entre ellas, la de Pedja Mijatovic que habló en El Larguero con Manu Carreño del regreso del técnico francés al conjunto blanco.

"Sinceramente, no me esperaba su llegada tan pronto. El presidente lo quería hacer ya y lo ha conseguido. Ojalá me equivoque y el Madrid pueda ganar cuatro Champions consecutivas, pero él ya ha hecho algo que nadie ha hecho hasta ahora. No está Cristiano, la situación es distinta y tendrá que hacer muchísimo trabajo, pero por lo que he escuchado está bastante seguro. Estoy convencido de que no va a conseguir tres Champions consecutivas, seguramente lo intentará y va a hacer un gran trabajo, pero depende del mercado y tendrán muchísimo trabajo", explica Mijatovic sobre cómo será la segunda etapa de Zidane.

"Ahora mismo es la mejor solución. Se trata de un entrenador que ha sido muy bueno en todo. Se encargó de un momento muy delicado después de Benítez. Ganó títulos y todo parecía que se iba a quedar mucho tiempo, pero no pudo ser y ahora ha vuelto. Es muy valiente por su parte, demuestra que es un hombre muy seguro de sí mismo. Me gustaría saber por qué de verdad se fue", reconoce el exjugador madridista.

El otro candidato para suceder a Solari era José Mourinho: "Hay muchos problemas, un entrenador como Mourinho llegando en este momento no sabríamos lo que hubiera pasado. Zidane estuvo aquí y el madridismo ahora mismo está tranquilo. Otros retos o metas que se exigen serán complicadas de igualar, no sólo tendrá que entrenar sino también que planificar y eso sí que es complicado", afirma Mijatovic sobre el papel de Zidane asumiendo más responsabilidades.

Mijatovic también respondió a la pregunta sobre si conseguirá recuperar a la plantilla: "el equipo va a reaccionar seguro, se conocen bien y han trabajado juntos. Depende del equipo que se construya en verano. Zidane es un tipo ganador, tiene incluso esa suerte muy necesaria en equipos como el Madrid y creo que va a poder competir bien".