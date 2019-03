"Chapó para Florentino, que pone el mejor parche a una temporada penosa del Real Madrid"

Zidane fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Real Madrid después de que el club blanco anunciase la destitución de Solari. El director de El Larguero analizó la decisión del presidente del club, Florentino Pérez.

"Sinceramente, chapó para Florentino. Él creó este problema con Lopetegui y luego con Solari y él, de momento, pone la que yo creo es la mejor solución que había encima de la mesa", comenzó.

"No creo que haya otra mejor. No hay un aficionado del Real Madrid, esté donde esté, que dude de que Zidane es la mejor solución. Con Mourinho sí lo había, estaban divididos y él estaba dispuesto a venir nadando", explicó.

"Chapó para Florentino, que pone el mejor parche posible a una temporada penosa del Real Madrid. El mejor parche posible para un proyecto que empieza ya. Y chapó para Zinedine Zidane y ha dicho 'llego yo ahora, no para que alguien me haga la limpia y yo aparezca luego en verano', que es lo que muchos podían pensar. Zidane ha dicho 'yo me arremango, yo hago la limpia, yo decido quién se va y quién no se va Y en verano empezaremos una nueva temporada'", concluyó.