The Crab Apples o cómo cuatro amigos de toda la vida apuntan a banda revelación

Santa Eulàlia de Ronçana, una pequeña localidad de Barcelona, juntó a Carla Gimeno y las Laias (Laia Alsina y Laia Martí). Mauro Cavallaro llegó algo más tarde. Juntos forman The Crab Apples. Los cuatros componentes de esta banda catalana están ante su primera gira fuera de sus tierras y lo hacen con un nuevo EP llamado 'More mistakes', una continuación del disco 'A drastic mistake' que publicaron en 2018.

A pesar de que en 2014 'Right here' fue su primera publicación, no fue hasta el año pasado cuando su sonido empezó a aparecer en la agenda de varios festivales. Y tras su paso por Madrid y Valencia, y el comienzo de su gira por España, puede ponerles en órbita para ser uno de los grupos revelación de este nuevo curso.

Parte de este reconocimiento es culpa de una "conexión mágica" que hay entre los integrantes del grupo. Carla, voz y guitarra de The Crab Apples, destaca ese "buen 'feeling'" que viene de muchos años atrás, de cuando conoció a las Laias -así las llama- en una escuela de música donde surgió crear una banda. "Antes de tocar juntos somos amigos": algo que se nota sin duda en este videoclip que estrenamos en exclusiva en Fuego y Chinchetas donde se puede ver a los cuatro amigos durante un día de grabación.

Destacas que no es que os hayáis juntado cuatro desconocidos para tocar sino que sois amigos que tocáis juntos. ¿Esto hace que vuestro sonido sea tan compacto?

Eso de ir compactos también viene de muchas horas de ensayos, eso es verdad, pero también ayuda mucho tener ese ‘feeling’ y mirar a los ojos de tu compañero y saber exactamente para dónde va a tirar. Que haya esta conexión sirve para saber que vamos a ir juntos o si pasa cualquier cosa solo con mirarnos, nos apoyamos.

'Wicked memory' es el tema elegido para este videoclip que entra en este EP pero que es una canción del anterior álbum

El EP que acabamos de sacar son cuatro reversiones de nuestras propias canciones y nos apetecía mucho coger este tema y hacerlo en versión acústica. Es guitarra, voz y los coros de Mauro y Laia. Todo grabado en una toma. Pim pam. Nos apetecía acompañar esta sencillez, por así decirlo, de la canción con un vídeo también sencillo donde se nos viera cómo somos. Que el vídeo pudiera atrapar como esta conexión que tenemos nosotros. En sí, las imágenes que vemos no quieren narrar lo que pasa con la canción, no quiere narrar la letra pero creo que atrapa muy bien esa sencillez, ese buen rollo.

Estas reversiones son una formar perfecta de demostrar que las canciones pueden mutar y no necesariamente se tienen que quedar como se crearon por primera vez

Exacto. Eso le pasa a muchos artistas. Muchos que siguen cantando la canción que fue su 'hit' hace diez años pero a lo mejor ya no se sienten representados por cómo sonaba en ese momento o cómo la tocaban entonces y la van adaptando al directo más actual. En nuestro caso no fue realmente así porque estas canciones tienen tan solo un año de vida. Vimos que en la actualidad se consumen mucho los singles, casi ni los EP, y nos dio como un poco de pena que, a lo mejor, a nuestro disco se le acabara su historia. Entonces pensamos "¿por qué no le damos la vuelta a estas canciones y a ver qué sale?" Fue un poco así. Sabíamos que 'Wicked memory' la queríamos hacer en acustiquísimo porque ya la habíamos tocado así en algunas promos y radios. Nos gustaba cómo sonaba. Nos apetecía hacer también un 'remix' que es el de 'Open your mind - Ley DJ remix', -que no lo hemos hecho nosotros, pero nos apetecía incluirlo-, y con 'The beggining' y 'The end' nos apetecía jugar un poco con texturas de electrónica dentro de también el acústico. La idea era alargar la vida de ‘A dractisc mistake’ y por eso surgieron los ‘More mistakes’.

The Crab Apples presenta 'More Mistakes' / The Crab Apples

Este EP muestra la versatilidad de la banda probando nuevos estilos

Eso no los sabíamos cuando nos planteamos la idea pero estamos muy contentos con el resultado. Hemos descubierto algunas facetas nuestras que no nos habíamos planteado hasta entonces. Ha sido como un experimento que ha salido bien.

Y ahora, viendo el resultado de 'More Mistakes', ¿os gustan más estas nuevas versiones o más las originales?

No. Son distintas. Si mañana entráramos a un estudio y cogiéramos estas mismas canciones e hiciéramos una reversión saldría otra cosa. De hecho esto lo hablamos entre nosotros. Creo que sería interesante presentar un disco de una misma canción tocada durante siete días a la semana. Si lo haces así cada día te sale algo nuevo, seguro. Cada día eres una persona distinta y con distintos estímulos, entonces te saldría algo diferente creo. Se tendría que probar.

Desde 2014 que salió vuestro primer disco, hasta ahora, ha llovido bastante...

Hemos evolucionado en paralelo en como hemos evolucionado en personas. El disco de ‘Right here’ lo sacamos cuando Laia y yo teníamos 19 o 20 años. Son años de tu vida en los que vas cambiando y hay muchos estímulos... vas a la universidad, sales y te pones a trabajar… hemos vivido muchas cosas. Hemos ido a muchos conciertos, hemos escuchado muchísima música nueva y evidentemente eso nos ha hecho ir evolucionando de una forma muy natural y no rebuscada.

Y ahora toca coger la furgoneta y mostrar estos "mistakes" por España. El 14 en León, el 15 en San Sebastián, el 16 en Legorreta, el 22 en Bilbao, el 23 en Pontevedra, el 30 en Vic... todo eso en marzo.

Es nuestra primera gira en la que realmente salimos fuera. Sí que habíamos tocado un par de veces fuera de Cataluña, en Madrid y en Valencia, pero es la primera vez que salimos de gira. De momento, hace un par de semanas tocamos en Zaragoza y en Murcia, que fue como el inicio de la gira y la verdad que nos lo planteamos con mucha ilusión y muchas ganas. No te puedo decir mucho aún porque también vamos un poco con a ver qué nos encontramos. Cuando fuimos a Zaragoza y Murcia pensábamos, "¿habrá alguien? ¿alguien nos ha escuchado? ¿sabrán quienes somos?". El resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos. Había gente que nos habían escuchado en las radios y había publico. Tenemos muchas ganas de pillar esa furgoneta y recorrernos el país.

Es incertidumbre total sobretodo en bandas emergentes como la vuestra pero una de las cosas que dice el público cuando os ve es que sonáis muy potente

Las fechas de la gira de The Crab Apples / The Crab Apples

Lo tiene que decir el público, queda un poco raro que lo diga yo como artista. Lo que hacemos es un directo más potente y más rockero de lo que a lo mejor se esperan escuchando el disco, aunque ya este último fue bastante potente. Es un comentario que nos hacen, sí. En los directos es muy palpable esa conexión que hay entre nosotros. Nos gusta pasárnoslo muy bien que es algo que creo que se nota e intentamos contagiar al público. El buen rollo.

Una pregunta casi obligada. Hace unos días se celebró el 8-M con motivo del Día Internacional de la Mujer y en Fuego y Chinchetas hicimos un reportaje sobre cuántas mujeres aparecen en los carteles de los grandes festivales españoles. ¿Habéis sentido algún tipo de discriminación o habéis tenido algún problema?

Diría que personalmente, nosotras hemos tenido la suerte de no vivirlo tan fuerte. Evidentemente no somos ajenas a la realidad. Cuando vemos los carteles de los festivales y empezamos a contar a ver cuántos grupos tienen a chicas tocando o cuántos grupos femeninos hay, los porcentajes son ridículos. Eso como tías también nos toca. Sí que alguna vez escuchas algún comentario que nos dejan un poco como "¿qué está pasando?". Nosotras, o sea nosotros, porque también está Mauro, no pensamos," uy somos un grupo de tres chicas", es algo que no vas pensando. Somos cuatro amigos que tocamos y punto. El género no lo tenemos, no es consciente. Muchas veces a Mauro le preguntan en entrevistas "oye ¿cómo te sientes con tres chicas, te cuidan?" o "¿debe ser muy duro una vez al mes?" De esos comentarios que dices… ¡no! Somos cuatro amigos que tocamos juntos y resulta que da la casualidad que somos tres chicas y un chico. Es casualidad pura. Somos amigos y lo importante tiene que ser la música.

Saquen papel y boli y apunten fechas. The Crab Apples comienzan su gira y si algo les caracteriza es que su afinidad como amigos está por encima de su música, que ya de por sí es excelente. Seguro que este nombre lo oiréis más de una vez este año.

'More Mistakes' / The Crab Apples